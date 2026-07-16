Trump'ın resmini taşıyan madeni para geliyor: İlk görsel paylaşıldı

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ABD Hazine Bakanı Bessent, çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Başkan Donald Trump'ın yüzünün yer aldığı 1 dolarlık altın parayı kamuoyuna tanıttı. ABD yönetiminin "Trump parası" hamlesi, ABD yasalarının yaşayan kişilerin para birimlerinde bulunmasını yasaklamasına rağmen gerçekleşti. Bessent, paranın bir yüzünde Trump'ın portresinin, diğer yüzünde ise "Tanrı'ya güveniyoruz" ve "Özgürlük 1776-2026" yazılarının yer aldığını kaydetti.

Bessent paylaşımında, ABD Darphanesi'nin 1 dolarlık altın parayı "özgürlüğün kalıcı mirasını onurlandırmak ve vatanseverliğin daimi bir sembolü olmak" amacıyla basmaya başlayacağını ifade etti. Bessent, paranın ABD'nin bağımsızlığının 250. yılını anmak ve "ABD değerlerini" kutlamak için üretildiğini de sözlerine ekledi.

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FEDERAL YASA NE DİYOR

Forbes'un haberine göre federal yasa, yaşayan bir kişinin yüzünün ABD para biriminde yer almasını açıkça yasaklıyor. Ancak Trump yönetimi, ülkenin 250. yıldönümünü anmak için 2020 yılında çıkarılan bir yasaya dayanarak, madeni paranın söz konusu yasağı aştığını savundu.

Tasarım, Mart ayında Federal Güzel Sanatlar Komisyonu tarafından onaylanan 24 ayar altın hatıra parasından farklı olarak, Darphane'nin bu yılın başlarında gösterdiği önerilen 250. yıl dönümü tasarımlarından birine benziyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent

KONGRE'DE DEMOKRATLARDAN KARŞI HAMLE

Aralık ayında, aralarında Oregon Senatörü Jeff Merkley ve Nevada Senatörü Catherine Cortez Masto'nun da bulunduğu bir grup Demokrat, yaşayan ya da görevdeki bir başkanın resminin herhangi bir ABD para biriminde yer almasını açıkça yasaklayan "Değişiklik Yolsuzluğu Yasası" başlıklı bir yasa tasarısı sundu.

"Thayer Değişikliği" olarak bilinen 1886 tarihli yasa, herhangi bir yaşayan kişinin resminin ABD tahvillerinde, menkul kıymetlerinde, banknotlarında veya para biriminde yer almasını engelliyor. 2005 yılında Kongre, ABD başkanlarının yer aldığı dolaşımdaki 1 dolarlık madeni paraların basılmasına izin veren "Başkanlık 1 Dolarlık Madeni Para Yasası"nı kabul etmiş ancak yasayı yalnızca ölmüş başkanlar için geçerli olacak şekilde sınırlamıştı.

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Senatör Jeff Merkley

TRUMP PARASI VE 250 DOLARLIK BANKNOT

Mart ayında, Trump'ın bizzat seçtiği Federal Güzel Sanatlar Komisyonu üyeleri, ABD Başkanı'nın yer aldığı özel bir hatıra parasının basımını onaylamıştı. 24 ayar altın parada, Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenen bir fotoğrafa dayanarak Trump'ın Resolute Desk'e yaslanmış hali tasvir edilecek.

Bessent, mayıs ayının sonlarında Trump'ın yüzünün yer aldığı yeni bir 250 dolarlık banknot tasarımını da kamuoyuna sunmuştu. ABD Hazine Bakanı, önerilen tasarımın, Kongre'nin başkanın yüzünün banknotta yer almasına izin veren bir yasa çıkarması durumunda Hazine tarafından alınan bir hazırlık önlemi olduğunu açıklamıştı.