Trump'ın Putin planı ortaya çıktı! Ukrayna'nın kaderi ne olacak? Üst düzey ABD'li yetkili: Anlaşma yapmak istiyor

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ABD'de 47. Başkan seçilen Donald Trump kendisini, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek, iki büyük nükleer güçleri arasındaki gerilimi yatıştırmak ve küresel siyaseti yeniden düzenlemek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sıcak ilişkisini kullanabilecek usta pazarlıkçı olarak tanımladı.

Wall Street Journal'de yer alan analize göre, ilk döneminde Rusya ile hiçbir konuda anlaşma sağlayamayan Trump'ın, kendisini usta pazarlıkçı olarak konumlandırması dikkat çekti. Bir önceki seçimi Biden yönetimine kaybetmesi ise ABD ve Rusya arasındaki uçurumu daha da derinleştirdi.

Öte yandan Rusya lideri Putin, Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçilmesine ilişkin sıcak sözler söyledi ve Trump'ı "cesur" bir kişilik olarak tanımladı. Ancak Kremlin, Washington Post'un Putin ile Trump'ın görüşme yaptığı haberini yalanladı.

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Analizde, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana iki ülke arasındaki risklerin hiç bu kadar yüksek olmadığına değinilirken Rusya'nın ABD'ye giden kargo veya yolcu uçaklarında yangın çıkarmaya yönelik gizli planlar da dahil olmak üzere Avrupa çapında sabotaj operasyonları yapmakla suçlandığı ifade edildi.

Rusya ve ABD'nin Ukrayna'daki savaşa kilitlenmiş durumda olduğu belirtilen analizde, Putin'in Çin, İran ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere ABD'nin rakiplerinden oluşan bir koalisyonu güçlendirerek küresel güç dengesini değiştirmeye çalıştığı belirtildi.

Analizde, Barack Obama'nın Trump'a görevi devretmeden önce, seçimlere müdahale ettiği iddia edilen 35 Rus diplomatı sınır dışı ettiğinde Kremlin misilleme yapmadığı vurgulandı. Analizde, Kremlin'in misilleme yapmamasına ilişkin "Rusya bunun yerine yeni başkanla birlikte yeni bir sayfa açmayı umuyordu" denildi.

Analizde, iki ülkenin Ukrayna konusundaki politikalarının, Trump'ın sözlerini somut diplomatik atılımlara dönüştürüp dönüştüremeyeceğine bağlı olacağı değerlendirmesi yer aldı.

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ESKİ ABD'Lİ ÜST DÜZEY YETKİLİ: ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR

George W. Bush döneminde ABD'nin son NATO Büyükelçisi ve Trump'ın ilk döneminde Ukrayna'da ABD Özel Temsilcisi olarak görevlerini yapan Kurt Volker, Trump'ın Putin'e yönelik sıcak sözlerinin arkasında dünya liderleriyle ticaret yapabilme umudunun gizlendiği yorumunda bulundu.

Trump'ın konuştuğu kişiyi şeytanlaştırmaktan kaçındığını belirten Volker, "Trump, Ukrayna konusunda Putin ile bir anlaşma yapmak istiyor" iddiasını öne sürdü.

"ilk dönemine bakarsanız, Putin'e karşı çok sıcak bir tutumu vardı” diyen Volker, “Ancak aynı zamanda Ukrayna'ya silah ambargosunu kaldırdı ve casusluk operasyonu olarak nitelendirerek Rusları San Francisco'dan kovdu. New York ve Washington'daki yaklaşık 80 Rus istihbarat görevlisini sınır dışı etti” ifadesinde bulundu.

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Rusya gözlemcisi Andrey Kolesnikov ise, “Putin olası bir barış planı etrafında herhangi bir esaslı görüşmeye hazır değil, çünkü herhangi bir taviz vermeye hazır değil. Nokta!" açıklamasında bulundu.

Kolesnikov, Putin'in Ukrayna'daki savaşa devam edebilmek için ihtiyaç duyduğu yeterli maddi ve manevi kaynağa sahip olduğuna inandığını sözlerine ekledi.