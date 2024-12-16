Trump’ın planının detayları belli oluyor... Ukrayna’da ateşkesi Avrupa izleyecek

Haberin Devamı

ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle Ukrayna savaşında ateşkese giden yolun açıldığı değerlendirilirken Kiev kuvvetleri cephede Rusya’ya karşı direnmekte zorlanıyor. Rus birlikleri, Donetsk bölgesindeki önemli lojistik merkezi Pokrovsk’a yalnızca 4 kilometrede mesafede bulunuyor. Ciddi şekilde insan gücü sıkıntısı yaşayan Ukrayna kuvvetlerinin savunmasının kırılması halinde, Rus ordusunun güneydoğunun bölgesel başkenti Dnipro’ya ilerleyişinin hızlanacağından endişe ediliyor.

NATO YERİNE GÜÇLÜ ORDU

ABD’nin yeni başkanı seçilen ve Ocak 2025’te işbaşı yapacak olan Trump, uzun zamandır üç yıllık savaşı hızla sonlandırmak istediğini söylüyor ancak olası planlarına dair kamuoyuna çok az ayrıntı verdi. Bu durum müstakbel Washington yönetiminin net bir planı olmadığına dair yorumlara sebep olurken, Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuşan yetkililere göre Trump, bir araya geldiği yetkililerle görüşmelerde yol haritasına dair ipuçları veriyor. Buna göre Trump, 7 Aralık’ta Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen toplantıda Ukrayna lideri Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Kiev’in NATO üyeliğini desteklemediğini açıkça ifade ederken, yine de “güçlendirilmiş bir Ukrayna ordusu” için çabalayacağını söyledi.

Haberin Devamı

Rus ordusunun ilerleyişi nedeniyle, Ukrayna’nın doğusundaki Pokrovsk bölgesinde sivillerin tahliyesi sürüyor.

BRÜKSEL’DE TOPLANTI

Trump ayrıca Avrupa ülkelerinin, Kiev ile Moskova arasındaki gelecekteki imzalanacak barış anlaşmasını “Ukrayna’ya asker göndererek” izleme görevini üstlenmelerini istiyor. Amerikan Politico’ya konuşan kaynaklara göre, Avrupa liderleri, Ukrayna’ya barış gücü konuşlandırma olasılığını görüşmek üzere bu hafta Brüksel’de toplanacak. Toplantıya Ukrayna lideri Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılacak.