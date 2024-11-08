Trump’ın planını Kennedy Jr anlattı: ‘Askerleri Suriye’den çekin’

Haberin Devamı

Kısa süre önce Trump’a bir uçak yolculuğunda eşlik ettiğini anlatan Kennedy, bu sırada eski Başkan’ın eline bir kağıt parçası alarak ezberden Ortadoğu haritasını çizdiğini söyledi.

BİZ ORTADA KALIRIZ

Kennedy Jr. şöyle konuştu: “Trump çoğu Amerikalının yapamayacağı şekilde üzerinde tüm ulusların yer aldığı bir Ortadoğu haritası çizdi. Sonrasında her ülkenin asker gücünü yazdı. Özellikle Suriye ve Türkiye sınırı üzerinde durdu. ‘Bu sınırda 500 askerimiz var’ diyerek küçük bir kampı gösterdi. Türkiye’nin 750 bin, Suriye’nin ise 250 bin askeri olduğunu belirtti. ‘Eğer iki ülke anlaşmazlığa düşüp birbirine girerse biz ortada kalırız’ dedi. Daha sonra oradaki askeri danışmanlarından birine dönüp ‘Böyle bir durumda bizim askerlerimize ne olur’ diye sordu, onlar da ‘Yem olurlar’ dedi. O zaman Trump, ‘Askerlerimiz o bölgeden çıkarın’ diye yanıt verdi”.

Haberin Devamı

Kennedy Jr.’ın sözleri, Trump’ın yeni dönemde de 2016-2020’dekine benzer bir Ortadoğu politikası izleyebileceğine işaret etti. Beyaz Saray’daki ilk döneminde Trump, Suriye’deki ABD birliklerine kısmen çekilmeleri emri vermişti. Hali hazırda Suriye’de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki petrol sahalarını korumak üzere 900 kadar ABD askeri var.