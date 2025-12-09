Trump'ın planı çöküşün eşiğinde: Avrupalı liderlere sert sözler... 'Bence zayıflar'

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için hazırladığı barış planı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ülkesinin Rusya’ya toprak verme yükümlülüğü olmadığı yönündeki ısrarı sonrası çöküşün eşiğine geldi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Avrupa liderlerinin de katıldığı İngiltere'deki zirvenin ardından Kiev'in hazırladığı karşı plan, Trump'ın sunduğu ve “Rusya'nın lehine” olarak değerlendirilen planı dengelemeyi amaçladı.

Ukrayna topraklarının Rusya'ya devredilmesi iki ülke arasındaki en büyük çıkmaz olmaya devam ederken Zelenski'nin, Donetsk ve Luhansk’ı kapsayan Donbas’ın tamamının Rusya’ya bırakılması yönündeki talebi kesin bir dille reddetmesi, Moskova’yı yatıştırma ihtimalini zayıflatıyor. Rusya'nın ve Ukrayna'nın şartlarda uzlaşma sağlayamaması durumunda ise Trump’ın barış girişiminin akıbeti de belirsizleşecek.

Habere göre Kiev, Avrupa destekli yeni bir karşı öneri göndermeye hazırlanıyor.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Zelenski, Londra’da İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelerek birlik mesajı verdi. Görüşmelerin ardından Trump, Zelenski’yi barış planını okumamakla suçladı.

Trump, kısa süre sonra Truth Social hesabında “İktidarsız Avrupalılar, Trump’ın Ukrayna anlaşmasından onları dışlamasıyla ancak öfkelenebiliyorlar” başlıklı New York Post haberini paylaştı.

Kiev’in müzakere yaklaşımından “hayal kırıklığı” duyduğunu söyleyen Trump, "Zelenski’nin henüz öneriyi okumamış olmasından biraz hayal kırıklığına uğradım. Okusa iyi olurdu" dedi.

AVRUPALI LİDERLERE SERT SÖZLER: ZAYIFLAR

Trump, Politico'ya verdiği kapsamlı röportajda Avrupa’ya yönelik şimdiye kadarki en sert eleştirilerini dile getirdi. Müttefiklerini küçümseyen Trump, Avrupa'yı “zayıf insanların yönettiği çürüyen uluslar topluluğu” olarak nitelendirdi.

Kendi vizyonuna uygun adayları açıkça desteklemeye devam edeceğini belirten Trump, "Avrupa'nın siyasi liderlerinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Bence zayıflar ama yine de siyasi olarak doğru olanı yapmak istiyorlar. Bence ne yapacaklarını bilmiyorlar. Avrupa ne yapacağını bilmiyor" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine ilişkin müzakereler kritik bir aşamaya gelirken Trump, Avrupalı liderlere Ukrayna konusunda güvence vermekten kaçındı.

"Avrupa yıkılıyor. NATO bana baba diyor" ifadesini kullanan Trump, "Ben Avrupa'yı değil, Amerika'yı yönetmek istiyorum" dedi.

Trump ayrıca, Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

"Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmayacağı yönünde bir anlayış vardı. Dürüst olmak gerekirse, bu Putin ile görüşmeden çok önceydi. Zelenski, 'iki şey istiyorum. Kırım ve NATO üyeliği' dedi. Bunu da pek nazik bir dille söylemedi"

MERZ'DEN TRUMP'A ANINDA CEVAP

Almanya Başbakanı Merz, Trump'ın açıklamalarının ardından Avrupa'daki demokrasinin kurtarılmaya ihtiyacı olmadığını söyledi.

Merz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalıların artık Avrupa'da demokrasiyi kurtarmaya çalışmasına gerek görmüyorum. Eğer kurtarılması gerekiyorsa, bunu kendi başımıza halledebiliriz"

KREMLİN'DEN AVRUPA'YA YANIT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istediği yönündeki iddialarının yanlış olduğunu belirten Peskov, Putin'in bir NATO üyesini işgal etmeyi planladığına dair iddiaların da tamamen saçmalık olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'ya yönelik işgal planları olduğunu iddia etmişti. Merz, "Putin'in eski Sovyetler Birliği'ni geri getirmek istiyor" ifadesini kullanmıştı.

Peskov, Merz'in açıklamasına değinerek, "Bu doğru değil. Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istemiyor; çünkü bu imkansız ve kendisi bunu defalarca söylemiştir. Bu konuda konuşmak, ortaklarımıza saygısızlıktır. Görünüşe göre Merz Bey bunu bilmiyor" dedi.

NATO ülkelerine saldırı iddialarına da cevap veren Peskov, "NATO'ya saldırı hazırlığı içinde olduğumuz iddiası ise tamamen saçmalıktır" ifadelerini kullandı.