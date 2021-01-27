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Dünya
Haber Giriş: 27.01.2021 - 22:23 | Son Güncelleme:

Trump'ın parti içinde popülaritesi arttı!

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Trump'ın parti içinde popülaritesi arttı!
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ABD'de eski başkan Donald Trump’ın, Beyaz Saray’dan ayrıldığından bu yana Cumhuriyetçi Parti içinde popülaritesinin arttığı belirtildi.

ABD'de eski başkan Donald Trump’ın, Beyaz Saray’dan ayrıldığından bu yana Cumhuriyetçi Parti içinde popülaritesinin arttığı belirtildi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, (Joe) Biden yönetiminin Çin'le ilgili politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Biden yönetiminin Kovid-19 salgının ortaya çıktığı yer olan Çin'e ilişkin nasıl bir soruşturma yürüteceğinin sorulması üzerine Psaki, "Çin'deki bazı kaynaklardan yanlış bilgiler yayıldığını gördük ve bu durum bizim için endişe kaynağıdır. Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkışına ilişkin derinlemesine bir araştırma yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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