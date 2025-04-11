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Trump'ın özel temsilcisi Witkoff Rusya'da

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Rusya#Steve Witkoff
Trumpın özel temsilcisi Witkoff Rusyada
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 16:37

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, resmi temasta bulunmak üzere Rusya'ya geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'ya geldiğini ifade etti.

Peskov, Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi halinde Kremlin'in bilgi vereceğini belirtti. Uçuş takip sitesi Flightradar verilerine Witkoff'u taşıyan uçak, saat 10.00 civarında Rusya'nın St. Petersburg kentine indi.

ABD'li Axios haber sitesi daha önce çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde Witkoff'un Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gideceğini aktarmıştı.

Witkoff ve Putin, 13 Mart'ta Moskova'da görüşme gerçekleştirmişti.

GÜNDEM UKRAYNA

Ukrayna'da ay sonuna kadar ateşkes sağlanamaması durumunda Trump'ın Rusya'ya karşı yürütme yetkisini kullanarak ya da Kongre'den yeni yaptırım yasalarını geçirmesini isteyerek ek yaptırımlar uygulayabileceği belirtiliyor.

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#Trump#Rusya#Steve Witkoff

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