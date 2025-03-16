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Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff açıkladı: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir

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#Donald Trump#Vladimir Putin#Witkoff
Trumpın Özel Temsilcisi Witkoff açıkladı: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 19:39

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump ile Rus lider Vladimir Putin'in bu hafta görüşebileceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta konuşmasını beklediğini aktardı.

ABD'li müzakere heyetinin bu hafta Ukrayna ve Rusya taraflarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden Witkoff, “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum” dedi.

Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini söyleyen Witkoff, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi.

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#Donald Trump#Vladimir Putin#Witkoff

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