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Trump'ın otelinin önünde korkutan anlar! Cybertruck patladı: 1 ölü, 7 yaralı

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#TRUMP#Cybertruck#TESLA
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 00:09

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'a ait Las Vegas'taki otelinin önünde park halindeki Tesla Cybertruck patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

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ABD'de göreve başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump'ın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas eyaletindeki Trump International Hotel'inin önünde bulunan Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, yerel saatle 08.40 sıralarında bomba gibi patladı. Las Vegas Polis Teşkilatından Kevin McMahill düzenlediği basın toplantısında, araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. McMahill ayrıca 7 kişinin yaralandığını belirtti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİK"

Patlama sonrası açıklamalarda bulunan Elon Musk, "Tesla'nın üst düzey ekibi şu anda bu konuyu araştırıyor. Herhangi bir şey öğrendiğimizde daha fazla bilgi paylaşacağız. Daha önce böyle bir şey görmemiştik" dedi.

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Aracın önce yandığı, daha sonra patlama meydana geldiği öğrenildi. Yangının nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#TRUMP#Cybertruck#TESLA

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