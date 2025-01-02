Trump'ın otelinin önünde korkutan anlar! Cybertruck patladı: 1 ölü, 7 yaralı

Haberin Devamı

ABD'de göreve başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump'ın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas eyaletindeki Trump International Hotel'inin önünde bulunan Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, yerel saatle 08.40 sıralarında bomba gibi patladı. Las Vegas Polis Teşkilatından Kevin McMahill düzenlediği basın toplantısında, araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. McMahill ayrıca 7 kişinin yaralandığını belirtti.



"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİK"



Patlama sonrası açıklamalarda bulunan Elon Musk, "Tesla'nın üst düzey ekibi şu anda bu konuyu araştırıyor. Herhangi bir şey öğrendiğimizde daha fazla bilgi paylaşacağız. Daha önce böyle bir şey görmemiştik" dedi.

Aracın önce yandığı, daha sonra patlama meydana geldiği öğrenildi. Yangının nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.