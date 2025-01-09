Trump’ın Ortadoğu temsilcisi: Gazze’de anlaşmanın eşiğine geldik

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Gazze’de ateşkes sağlama çabalarının sürdüğünü belirten Witkoff, anlaşmanın eşiğinde olduklarına inandığını söyledi.

‘ÜMİTLİ’ KONUŞTU

Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD’li temsilci, “20 Ocak’taki yemin törenine kadar Başkan Trump adına açıklayacak güzel şeylerimiz olacağı konusunda ümitliyim” ifadesini kullandı. Katar’ın başkenti Doha’daki müzakerelere katkı sağladıklarını da vurgulayan Witkoff, görüşmelere katılmak için Doha’ya hareket edeceğini de duyurdu. İsrail televizyonu Kan’a da konuşan Witkoff, Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması konusunda 20 Ocak’taki başkanlık yemin töreni öncesinde bazı somut adımların atılmasını beklediğini dile getirdi. Öte yandan Mısırlı yetkililer, Doha’da yapılan görüşmelerin içeriği hakkında el-Ahbar gazetesine verdikleri bilgide, 6 ila 8 hafta arasında sürecek bir ateşkes anlaşmasına varılmasının planlandığını aktardı.