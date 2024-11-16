Trump’ın Ortadoğu mesaisi başladı... Lübnan’da ateşkese onay verdi

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ABD’de başkanlık seçiminin tamamlanması ve Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesi için geri sayımın başlamasının ardından Ortadoğu’da ateşkes ihtimali artmaya başladı. Amerikan ve İsrail medyasının geçtiği haberlere göre Trump, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes teklifini onayladı. Trump’ın seçimden önce de dünürü olan Lübnanlı iş insanı Massad Boulos aracılığıyla taraflar arasında temas kurduğu ileri sürülmüştü.

TRUMP’IN SEÇİLMESİ BEKLENDİ

Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD’nin seçilmiş başkanı Trump, Mar-a-Lago’da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile yaptığı görüşmede İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah arasında ateşkes teklifini onayladı. Habere göre Trump, Dermer’in brifinginin ardından teklife yeşil ışık yaktı ve 20 Ocak 2025’te göreve başlamadan önce uygulanmasını umduğunu belirtti. Haberde ayrıca Dermer’in Trump’ın damadı ve eski kıdemli danışmanı Jared Kushner ile de görüştüğü aktarıldı. İsrail devlet televizyonu KAN’da da benzer bir haber yer aldı. Trump hazırlanan taslağa onay vererek, “Lübnan konusunda anlaşmanızı istiyorum, itirazım yok” ifadesini kullandı. Washington Post’a konuşan yetkililere göre İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes anlaşması için özellikle Trump’ın seçilmesini bekledi. Trump’ın ilk yönetimine geçiş sürecinde de görev alan Frank Lowenstein, Netanyahu’nun ABD Başkanı Joe Biden’a sadakati olmadığını ve tamamen Trump’ın gözüne girmeye odaklanacağını ifade etti.

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İSRAİL 60 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK

Plan, Hizbullah’ın Litani Nehri’nin kuzeyine çekilmesini, bölgedeki altyapısının Lübnan ordusu tarafından imha edilmesini ve İsrail’in 60 gün içinde kendi topraklarına geri çekilmesini öngörüyor. Bu hamle, Trump’ın Ortadoğu’da diplomasi yoluyla güç kazanmaya yönelik ilk adımı olarak değerlendiriliyor. İsrail, ateşkesin de ötesinde, Hizbullah’ın yeniden silahlanmasını engellemeyi hedeflerken, İran’ın tepkisinin ne olacağı merak ediliyor. Ayrıca Hizbullah’ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde Lübnan Ordusu’nun Hizbullah ile karşı karşıya gelmek istemeyeceği de ifade ediliyor.

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SEÇİMDEN ÖNCE DE GÖRÜŞÜYORDU

Öte yandan Washington Post’a konuşan Dermer’in sözcüsü, Dermer’in ABD gezisi sırasında çok çeşitli konuların ele alındığını söyledi ancak ayrıntı vermedi. Ortadoğu’daki savaşlara son vermek istediğini söyleyen Trump’ın, geçen ay Netanyahu’yu arayarak Hizbullah ve Hamas’a karşı “Ne yapman gerekiyorsa yap” dediği iddia edildi. İsrailli sözcüye göre seçimden önce Netanyahu, Trump ile Dermer de Trump’ın ilk döneminde dört Arap ülkesi ile İsrail arasında normalleşme anlaşmaları yapılmasına yardımcı olan ve bölgeyle kişisel ve mali bağları bulunan damadı Kushner ile düzenli temas halindeydi.

İRAN DA DEVREYE GİRDİ

İRAN Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Laricani, Suriye’nin başkenti Şam’da Beşar Esed’le görüştükten sonra Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşmek için Beyrut’a geçti. Laricani, Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında “Hamaney’den Berri’ye mesaj mı getirdiniz?” sorusuna, “Evet” derken Laricani, Tahran’dan gönderilen mektubu Berri’ye ilettiğini söyledi. Laricani’nin Şam’da olduğu saatlerde İsrail, Şam’ı bombalamış, saldırıda Laricani’nin de hayatını kaybettiği iddia edilmişti.