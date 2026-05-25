Trump’ın oğlu evlendi

Çift, önceki gün ise Bahamalar’daki özel bir adada düzenlenen ‘samimi’ bir törenle kutlama yaptı. Çiftin kutlamasına aralarında Trump’ın çocukları Ivanka, Eric ve Tiffany Trump ve eşlerinin de bulunduğu yaklaşık 40 konuk eşlik etti. Damat Trump Jr.’ın kardeşi Eric Trump, yaptığı açıklamada “Don ve Bettina birlikte harika bir çift. Yaşadıkları serüvenin büyük bir kısmına tanık olmaktan büyük gurur duyuyorum. Birbirlerinin yanında gerçekten ışık saçıyorlar. Bu özel günlerinde onlar adına bundan daha mutlu olamazdım” dedi. Başkan Trump ise düğün öncesi İran savaşı gerekçesiyle çiftin yanında olamayacağını açıklamıştı. Bettina ve Trump Jr., Aralık 2025’te Beyaz Saray’da nişanlanmıştı.