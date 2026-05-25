×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump’ın oğlu evlendi

Güncelleme Tarihi:

#Trump Jr,#Bettina Anderson#Evlilik
Trump’ın oğlu evlendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Trump Jr, sosyetik nişanlısı Bettina Anderson ile perşembe günü Florida eyaletinin West Palm Beach kentinde dünyaevine girdi.

Haberin Devamı

Çift, önceki gün ise Bahamalar’daki özel bir adada düzenlenen ‘samimi’ bir törenle kutlama yaptı. Çiftin kutlamasına aralarında Trump’ın çocukları Ivanka, Eric ve Tiffany Trump ve eşlerinin de bulunduğu yaklaşık 40 konuk eşlik etti. Damat Trump Jr.’ın kardeşi Eric Trump, yaptığı açıklamada “Don ve Bettina birlikte harika bir çift. Yaşadıkları serüvenin büyük bir kısmına tanık olmaktan büyük gurur duyuyorum. Birbirlerinin yanında gerçekten ışık saçıyorlar. Bu özel günlerinde onlar adına bundan daha mutlu olamazdım” dedi. Başkan Trump ise düğün öncesi İran savaşı gerekçesiyle çiftin yanında olamayacağını açıklamıştı. Bettina ve Trump Jr., Aralık 2025’te Beyaz Saray’da nişanlanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump Jr,#Bettina Anderson#Evlilik

BAKMADAN GEÇME!