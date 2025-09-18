Trump'ın öfkesi doldu taştı: Netanyahu'ya ağır sözler... 'Beni mahvediyor'

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey yöneticilerine yönelik saldırı girişiminin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'ya duyduğu öfkenin dolup taştığı iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haberde, Trump'ın Netanyahu'nun şahsına yönelik küfürler ederek öfkesini ve hayal kırıklığını dile getirdiği öne sürüldü.

Habere göre, müzakere yoluyla bir ateşkesi tercih eden Trump, son haftalarda bazı yardımcılarına Netanyahu’nun, Hamas’ı teslim olmaya zorlamak için askeri gücü tercih ettiğini söyledi.

Katar'da kendi ateşkes önerisinin masaya yatırıldığı toplantının hedef alınması ise Trump'ın hayal kırıklığını zirveye çıkardı. Bu saldırı, aynı zamanda kırılgan haldeki barış görüşmelerini rayından çıkarma tehdidi oluşturdu.

"BENİ MAHVEDİYOR"

Üst düzey yetkililere göre Trump, aralarında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da olduğu üst düzey danışmanlarıyla bu saldırılara nasıl tepki vereceğini tartıştı.

Trump, tartışma sırasındaki konuşmasında Netanyahu'nun tutumuna ilişkin "Beni mahvediyor" dedi ve öfkesini küfür ederek yansıttı.

Ancak Trump’ın Netanyahu’ya karşı öfkesine rağmen onu kamuoyu önünde eleştirmemesi Washington'da şaşkınlık yarattı. İkili ilişkilerde üstün taraf olmayı seven Trump, Netanyahu’nun sürekli kendi isteklerine aykırı hareket etmesine izin verdi.

Yedi İsrail başbakanına danışmanlık yapan ve şu anda Atlantic Council’da görev alan Shalom Lipner, Trump'ın Netanyahu'ya karşı yaklaşımınına ilişkin “Bu biraz şaşırtıcı ve mantığa aykırı” dedi.

Lipner, değerlendirmesinde "Netanyahu’nun hamleleri Gazze'deki durumun uzamasına neden oldu. Trump’a, diğer müttefiklerle sorun çıkardı" ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, geçmişte Netanyahu hakkında ağır ifadeler de kullandı. Netanyahu 2020’de Joe Biden’ı seçim zaferinden dolayı tebrik edince Trump, bir gazeteciye "boşver onu" demişti.

NETANYAHU'YU DURDURMADI

Katar saldırısının ardından Trump, Netanyahu ile iki kez görüştü. İlk görüşmede memnuniyetsizliğini dile getirdi, ikinci görüşmede ise saldırının başarıya ulaşıp ulaşmadığını sordu.

Trump daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşerek barış müzakerelerindeki arabuluculuk girişimlerine katkısını övdü ve Katar'ın ABD'nin müttefiki olduğunu söyledi

Trump'ın diplomasi trafiği gerçekleştirmesi ve öfkeli çıkışlarda bulunması Netanyahu’yu caydırmaya yetmedi.

İsrail’e sağladığı askeri ve siyasi desteği sınırlamayı da reddeden Trump, Gazze'ye yönelik işgalin genişletilmesini izlemekle yetindi.

Hayalini kurduğu barış anlaşması giderek uzaklaşırken eski İsrail ABD Büyükelçisi Itamar Rabinovich, Netanyahu'nun Trump ile ilişkisine yönelik “Ben ve birçok İsrailli bu durumdan şaşkınız. Netanyahu baskı altında ve hatalar yapıyor. Onun için gerçekten işe yarayan tek şey Trump’ın desteği” değerlendirmesinde bulundu.

İLİŞKİLERİ "MÜKEMMEL" İDDİASI

Beyaz Saray, Trump'ın Netanyahu'ya öfkelenerek küfürlü ifadeler kullandığına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Üst düzey bir İsrailli yetkili, iki liderin ilişkisinin “mükemmel” olduğunu ve aksi yöndeki haberlerin “yalan haber” olduğunu söyledi. Aynı yetkili, ABD ile İsrail’in çıkarlarının ve temel değerlerinin birbirine çok yakın olduğunu da vurguladı.