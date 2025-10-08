Trump'ın Nobel yolculuğu: Ödülü gerçekten alabilir mi?

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, sık sık Nobel Barış Ödülü’nü almak istediğini dile getiriyor. Trump’ın destekçileri, ödülü çoktan hak ettiğini savunurken eleştirenler, tartışmalı politikalarının bu ödülü hak etmediğini öne sürüyor.

Peki, Trump gerçekten bu ödülü kazanabilir mi? CNN’de yayımlanan analizde, Trump’ın Nobel Barış Ödülü’ne nasıl ulaşabileceği değerlendirildi.

Analizde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve Gazze'de barış konuları ön plana çıkarıldı.

UKRAYNA SAVAŞI: YENİ BİR BARIŞ UMUDU

Analize göre, dokuz ay süren diplomatik görüşmelerin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Avrupalı liderler arasında yapılan sonuçsuz temasların ardından, savaşta yeni bir anlaşma olasılığı gündeme geldi. Yaklaşık 20 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiği çatışmalarda, barış için iki temel unsur öne çıkıyor.

Birincisi, ABD ve NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya silah desteğini sürdürmesi ve ülkenin egemenliğini gelecekteki işgallere karşı koruma sözü vermesi bekleniyor. İkincisi ise, Ukrayna’nın doğusunda mevcut cephe hatlarına göre yapılacak sınırlı toprak değişimiyle güvenli sınırların yeniden tesis edilmesi hedefleniyor.

Ukrayna, güvenlik garantileri olmadan toprak değişimine sıcak bakmıyor. Rusya da toprak konusunda bir uzlaşma sağlanmadan savaşı bitirmeye istekli görünmüyor. Bu nedenle ABD ve NATO’nun Ukrayna’ya uzun menzilli füze ve hava savunma desteğini artırması, aynı zamanda Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı güçlendirmesi bekleniyor.

Trump, BM Genel Kurulu sonrasında NATO müttefiklerinin satın aldığı Amerikan silahlarının Ukrayna’ya sevkiyatına destek vererek bu yaklaşımı benimsediğini gösterdi. Avrupa ülkeleri ise dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanacak 300 milyar dolarlık fonun Ukrayna’ya kredi olarak kullandırılmasını tartışıyor.

TRUMP’IN YENİ ATEŞKES PLANI

Trump, göreve geldiğinde Biden yönetiminin yürüttüğü üç aşamalı Gazze ateşkes planını devraldı. Ancak planın ilk aşamasının ardından süreç çöktü ve İsrail son altı ayda bölgedeki en yoğun askeri operasyonlarını gerçekleştirdi. Bu durum, Gazze’de İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan insani krizi derinleştirdi.

Geçen haftaya kadar Trump’ın Nobel Barış Ödülü kazanma ihtimali düşük görünüyordu. Ancak Trump, geçtiğimiz hafta savaşı sona erdirmek için 20 maddelik yeni bir plan sundu. Planda, İsrail'in işgal ve ilhak kararlarını iptal etmesi ve Hamas'ın silah bırakması ile Gazze'deki konrolünü devretmesi yer aldı.

Trump, planının hayata geçirilmesi için hem Hamas'a hem de İsrail'e yönelik baskısını sürdürüyor. “Gecikmeler kabul edilemez” ifadelerini kullanan Trump, uzun vadeli barışın önünü açabilir.

TRUMP'IN OSLO BİLETİ

Nobel Barış Ödülü her yıl 10 Aralık’ta veriliyor. Kazanan isim, iki ay önceden yani 10 Ekim’de açıklanıyor. Trump bu yıl ödülü almayı beklese de, bu olasılık düşük görünüyor. Ancak gelecek yıl, Nobel Barış Ödülü’nün 125. yıldönümünde güçlü bir aday haline gelebilir.

CNN’in analizine göre, Trump’ın Ukrayna ve Gazze'de barışa yönelik çabaları başarıyla sonuçlanırsa, hem Orta Doğu’da hem Avrupa’da istikrar sağlanabilir. Bu durum, İran ve Rusya’nın bölgesel etkisini de azaltabilir.

Trump ve ekibi, iki farklı cephede barış çabalarını sürdürürken uluslararası diplomasi sahnesinde yeniden güç kazandı. Analize göre, Trump bu çizgisini korursa, 2026’da Nobel Barış Ödülü’nün “haklı bir adayı” olarak değerlendirilebilir.

