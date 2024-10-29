Trump’ın New York mitingi ırkçılık ve hakaret şovuna döndü

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Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump’ın pazar gecesi New York’un dünyaca ünlü Madison Square Garden kapalı spor salonunda düzenlediği mitingi, ırkçı söylemler ve hakaretlere sahne oldu.

KAMALA’YA ‘FAHİŞE’ DEDİ

45’inci Başkan Trump’tan önce konuşma yapmak için sahneye çıkan bazı isimler, kantarın topuzunu kaçırdı. İş adamı Grant Cardone, Harris ve Harris’i kontrol eden “pe…klerin” ülkeyi mahvedeceğini söyledi. Eski Amerikan güreşçisi Hulk Hogan da eliyle bir işaret yaparak Harris’in olduğu yere erkeklerle yatarak geldiğini ima etti. Trump da rakibi Harris için “düşük IQ’lu birey” dedi.

PORTO RİKO GAFI TEPKİ ÇEKTİ

Gecenin en çok infiale sebep olan konuşması ise komedyen Tony Hinchcliffe’den geldi. “Şu anda okyanusun ortasında kelimenin tam anlamıyla yüzen bir çöp adası var. Sanırım adı Porto Riko” diyen Hinchcliffe’in “şakası” salonda buz gibi bir ortama sebep oldu. Çığ gibi büyüyen tepkilerden sonra Trump’ın kampanya sözcüsü Danielle Alvarez yaptığı açıklamada, “Bu şaka Başkan Trump’ın veya kampanyanın görüşlerini yansıtmıyor” dedi. Çok sayıda Porto Rikolunun yaşadığı Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Rick Scott ve Carlos Gimenez de bunun bir şaka olamayacağını söyledi. Harris ise X üzerinden yaptığı açıklamada “Uzun zamandır Porto Riko’ya ve Porto Riko halkına bağlıyım. Birlikte, daha iyi bir gelecek inşa edelim” dedi.

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MELANIA VE MUSK DA GELDİ

Cumhuriyetçi adayın konuşmasına ise hayat pahalılığı ve yasa dışı göç damga vurdu. Eşi Melania, kendisinden önce sahneye çıkarak sürpriz yaparken programa milyarder iş adamı Elon Musk da katıldı. Konuşmasına “basit bir soruyla” başlamak istediğini söyleyen Trump, “4 yıl öncesine göre daha iyi durumda mısınız” diye sordu, on binler ise “Hayır” cevabıyla salonu inletti.

ENFLASYON İNDİRME SÖZÜ

78 yaşındaki Cumhuriyetçi aday, “enflasyonu bitireceğim, ülkemize suçluların girmesini durduracağım ve Amerikan rüyasını geri getireceğim” dedi. 5 Kasım seçimlerinin 4 yıl daha sürecek beceriksizlik ve daha iyi bir yaşam arasında bir seçim olduğunu söyleyen Trump, kendisinin seçilmesi durumunda sonraki 4 yılın ABD tarihinin en iyi yılları olacağını öne sürdü.