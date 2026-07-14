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Trump'tan Netanyahu'ya: Suriye'den çık

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Netanyahu#Suriye
Trumptan Netanyahuya: Suriyeden çık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 22:11

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Suriye'deki askeri varlığını azaltmasını ve Lübnan'dan da çekilmeye başlamasını istediği öne sürüldü.

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Axios'un, ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump, 9 Temmuz'da Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ordusunun Suriye'deki varlığının gerilime yol açtığını ve çatışma riskini artırabileceğini söyledi.

"ORADA SİZİ İSTEMİYORLAR"

Yetkililer, Trump'ın, Netanyahu'ya, "Orada sizi istemiyorlar. Güçlerinizi yeniden konuşlandırmalısınız" dediğini, aynı değerlendirmeyi Lübnan için de yaptığını aktardı.

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'İSRAİL İSTEKLİ DEĞİL'

Trump yönetiminin aylardır İsrail ve Suriye arasında yeni güvenlik anlaşmasına varılması için girişimlerde bulunduğunu belirten yetkililer, İsrail'in talep edilen tavizleri vermeye istekli olmadığını ifade etti.

İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 6. turunun, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da başlamasıyla iki ülkeden heyetler ABD'nin Roma Büyükelçiliği'nde görüşmelerde bulundu.

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#Trump#Netanyahu#Suriye

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