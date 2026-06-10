Trump'ın 'Naruto' paylaşımı Japonya'yı karıştırdı: Tepkiler çığ gibi büyüdü

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ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini popüler anime karakteri Naruto olarak gösteren yapay zekâ destekli videoyu paylaşması Japonya'da büyük tepkiye yol açtı. Trump'ın paylaşımına karşı başlatılan kampanyaya kısa sürede yaklaşık 20 bin kişi destek verdi.

YAPAY ZEKA İLE "NARUTO" OLDU

Trump, 6 Haziran'da sosyal medya hesabından, kendisini ünlü manga ve anime serisi Naruto'nun ana karakteri Uzumaki Naruto olarak tasvir eden yapay zekâ üretimi bir video paylaştı.

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Paylaşım, özellikle Japonya'daki anime ve manga hayranları arasında tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, karakterin görüntüsünün izinsiz kullanıldığını savunarak Trump'a tepki gösterdi.

HAYRANLARDAN SERT TEPKİ

Jiji Press'in haberine göre, çok sayıda Naruto hayranı sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

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Tepkilerin yalnızca Naruto ile sınırlı olmadığı belirtilirken, Beyaz Saray'ın daha önce de popüler anime Yu-Gi-Oh!'ya ait görüntüleri İran'a yönelik saldırılarla ilgili bir videoda kullanmasının eleştirildiği hatırlatıldı.

"MANGALARIMIZI KORUYUN" KAMPANYASI

Trump'ın paylaşımının ardından Change.org üzerinden "Japon Mangalarını Koruyun" başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya açıklamasında, mart ayında Beyaz Saray'ın Yu-Gi-Oh içeriklerini kullanmasına karşı da benzer bir girişim başlatıldığı anımsatıldı. Organizatörler, Japon kültürüne ait eserlerin izinsiz kullanımına dikkat çekmek ve hak sahiplerinin endişelerini ilgili kurumlara iletmek amacıyla kampanyayı yeniden hayata geçirdiklerini duyurdu.

20 BİN KİŞİ İMZA VERDİ

9 Haziran'da yeniden açılan kampanya kısa sürede büyük destek gördü. Kampanya kapsamında yaklaşık 20 bin kişi imza verdi.

Açıklamada, daha önceki Yu-Gi-Oh paylaşımının ardından Japon milletvekillerine çağrı yapıldığı ve kampanya metninin Kabine Ofisi aracılığıyla Japonya Dışişleri Bakanlığı ile Kültür İşleri Ajansı'na iletildiği belirtildi.

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TOKYO-WASHINGTON HATTI HAREKETE GEÇTİ

Kampanyayı yürütenler, Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın konu hakkında ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği ile temas kurduğunu da aktardı.

Trump'ın anime karakterlerini siyasi ve askeri içeriklerde kullanması, Japonya'da fikri mülkiyet hakları ve kültürel değerlerin korunması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.