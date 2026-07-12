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Trump'ın müttefiki Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

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#Senatör Lindsey Graham#ABD Siyaseti#İsrail-ABD İlişkileri
Trumpın müttefiki Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2026 10:20

ABD'de Başkan Donald Trump ile yakın ilişkisi ve İsrail'e verdiği destekle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın 71 yaşında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ofisinden konuya ilişkin bilgi verildi.

Ofisin açıklamasında, 2003'ten bu yana Senatoda görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, dün gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın siyasi isimlerden olan ve savunma ile dış politika konularında Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimleri arasında gösterilen Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmişti.

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Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğin artırılmasını talep etmişti.

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#Senatör Lindsey Graham#ABD Siyaseti#İsrail-ABD İlişkileri

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