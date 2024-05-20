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Trump’ın münazara şartı: Biden’a uyuşturucu testi yapılsın

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#Donald Trump#Joe Biden#Uyuşturucu
Trump’ın münazara şartı: Biden’a uyuşturucu testi yapılsın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 07:00

Eski ABD Başkanı Donald Trump, haziranda yapılacak televizyon münazarasından önce rakibi Başkan Joe Biden’a uyuşturucu testi yapılmasını istedi.

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Cumhuriyetçi Trump, Minnesota eyaletinde katıldığı bir yemekte 27 Haziran’da canlı yayında gerçekleştirilecek münazarayla ilgili konuştu. Eski Başkan, “Bu adamla (Biden) yapmak istediğim tartışmak, ama biliyor musunuz, bunu yaparken ona bir uyuşturucu testi yapılmasını da isteyeceğim. Ulusa sesleniş konuşmasında kafası güzeldi”  ifadelerini kullandı. 77 yaşındaki Trump daha önce de bir radyo röportajında, 81 yaşındaki Biden’ın mart ayında senelik “Birliğin Durumu” konuşmasını yaparken uyuşturucu etkisi altında olduğunu iddia etmişti. Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyelerinden Greg Murphy ise Biden’ın uzun süreli bir konuşmayı yapabilecek bilişsel kapasitesi olmadığını savunarak, ABD liderine “program boyunca dayanmasını sağlayacak bir ilaç verildiğine dair elinde kanıtlar bulunduğunu” öne sürmüştü.

 

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#Donald Trump#Joe Biden#Uyuşturucu

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