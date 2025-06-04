Trump'ın malikanesine tırmandı: Gece yarısı panik yarattı... 'Torunuyla evlenmek istiyorum'

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde sıcak dakikalar yaşandı.

23 yaşındaki Anthony Thomas Reyes, gizli servis ajanları tarafından korunan Palm Beach'teki malikaneye girmeye çalışırken yakalandı.

Gece yarısından hemen sonra malikanenin duvarına tırmanan Reyes, alarm sistemlerinin devreye girmesiyle paçayı ele verdi.

The Independent'a konuşan gizli servisi sözcüsü, "Gece yarısından kısa bir süre sonra, kişi dış çite tırmandı ve alarmları tetikledi. Gizli Servis personeli, olay yerinde herhangi bir sorun çıkmadan şüpheliyi gözaltına aldı” dedi.

Gözaltına alınan Reyes, polislere verdiği ifadede hem Trump'a "Kutsal mesaj iletmek" hem de Trump'ın 18 yaşındaki torunu Kai ile evlenmek istediğini söyledi.

DAHA ÖNCE DE DENEDİ

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Reyes'in başarısız denemesinin ilk olmadığı, daha önce yılbaşı gecesinde de malikaneye gizlice girmeye çalıştığı öğrenildi. Reyes'e, "haneye tecavüz" suçlamasında bulunacağı belirtildi.

Reyes, gözaltına alındığında “izinsiz girme” suçu yöneltildi ve 1000 dolar kefalet hakkı tanındı. Ancak Reyes'in kefalet ücreti daha sonra 50.000 dolara çıkarıldı.

Reyes'in duvarı tırmanmaya çalıştığı sırada malikanenin ziyaretçi kabulu durduruldu. Ajanlar tarafından korunan malikanenin kapıları kapatıldı.

OLAY SIRASINDA BAŞKENTTEYDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaşanan olay sırasında başkent Washington'da olduğu bildirildi.

Beyaz Saray sözcüsü, New York Post'a verdiği demeçte olay sırasında Mar-A-Lago'da bulunmayan Trump'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini ifade etti.

Başkanın oğlu Donald Trump Jr. ile Vanessa Trump’ın kızı Kai Trump'ın, olay sırasında malikanede olup olmadığı bilinmiyor.