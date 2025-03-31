Trump'ın 'Kurtuluş günü' için geri sayım başladı! Avrupa alarmda...

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ABD Başkanı Donald Trump 2 Nisan'da, "Amerika'nın Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı günde büyük çaplı ithalat vergileri açıklamaya hazırlanıyor. Bu önlemler, Washington'un daha önce alüminyum, çelik ve araçlara uyguladığı gümrük vergilerinin yanı sıra, Çin'den gelen tüm mallara yönelik artırılmış vergilerin üzerine eklenecek.

BBC'de yer alan habere göre, Trump, gümrük vergilerini ABD ekonomisini adaletsiz rekabetten korumanın ve Amerika için daha iyi ticaret şartları elde etmenin bir yolu olarak görüyor. Hafta sonu boyunca Trump'ın danışmanları, planlanan gümrük verilerinin trilyonlarca dolar gelir sağlayabileceği ve ABD'de istihdam yaratabileceği görüşünü yineledi.

Ancak bu durum ABD ile ticaret politikaları konusunda anlaşmaya çalışmak isteyen tüm ülkeler için riskleri artırıyor, bir ticaret savaşı ihtimali piyasaları tedirgin ediyor ve ABD'de bir durgunluk korkusu yaratıyor.



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AFP haber ajansı bugün yayınladığı bir analizde Trump'ın 'Kurtuluş Günü' için geri sayımın başladığına dikkat çekti ve uzman görüşlerine yer verdi. AFP'ye göre analistler, Trump'ın stratejisinin 'küresel bir ticaret savaşına' yol açma riski taşıdığı ve Çin, Kanada ve Avrupa Birliği gibi büyük ticaret ortaklarının daha fazla misilleme yapmasına neden olabileceğini düşünüyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI BAŞKANI: PES ETMEYECEĞİMİZİ GÖSTERMELİYİZ

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Trump yeni bir gümrük vergisi dalgası başlatmaya hazırlanırken Avrupa'nın ekonomik bağımsızlığa doğru ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Lagarde France Inter radyosuna verdiği demeçte Avrupa'nın “varoluşsal bir durum” ile karşı karşıya olduğunu belirtti ve "Kendimizi etkili bir şekilde müzakere edebilecek bir konuma getirmek için pes etmeyeceğimizi göstermeliyiz .ABD buna 'Kurtuluş günü' diyor. Ben bunu kolektif olarak karar vermemiz gereken bir an olarak görüyorum ve bunun bağımsızlığa doğru atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum" dedi.



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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği’nin (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük tarifeleri karşısında "zayıf" olmadığını ve Washington’a "tek vücut" olarak yanıt vermeye hazır olduğunu belirtti.

AB’nin ABD’nin gümrük tarifeleri karşısında "zayıf" olmadığını ve Washington’a yanıt vermeye hazır olduğunu dile getiren Scholz, Birliğin elinde Trump'ın gümrük politikasına karşı koyacak araçlar olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakanı Scholz, "Bu nedenle ABD'ye şunu söylüyorum, işbirliği Avrupa'nın hedefi olmaya devam ediyor. Ancak ABD bize çelik ve alüminyuma uygulanan tarifelerde olduğu gibi başka seçenek bırakmazsa, AB olarak tek vücut olarak yanıt vereceğiz." dedi.

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Trump'ın gümrük tarifelerinin yanında "Önce Amerika" politikalarını da eleştiren Scholz, bunlara verilecek cevabın daha fazla serbest ticaret, daha fazla rekabet gücü ve daha fazla teknolojik egemenlik olduğunu söyledi.

Scholz, ticaret savaşlarının tüm taraflara zarar verdiğine dikkati çekerek, "Piyasalara ve hisse senedi fiyatlarına baktığımızda, şu anda tarife politikamızla yanlış yolda olmadığımızı görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Tarifelerin yürürlüğe girmesine iki gün kala İngiltere, ABD ile muafiyet konusunda görüşmeleri sürdürüyor.

BBC'de yer alan habere göre, İngiliz hükümeti Trump'ın yürürlüğe girmesi beklenen verdileri öncesinde "son dakika muafiyeti" elde etmeye çalışıyor.

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Starmer daha önce ABD ile bir ticaret savaşına girmek istemediğini söylemişti ancak Başbakanlık Ofisi'nden bugün yapılan açıklamada, İngiltere'nin ABD'nin tarifelerinden etkilenebileceği ve buna karşılık misillemelerin göz ardı edilmediği duyuruldu.



AFP'ye göre Trump'ın vergi hamlesinden en çok 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, Meksika ve Vietnam zarar görebilir. Bu ülkeleri Tayvan, Japonya,Güney Kore, Hindistan ve Tayland takip ediyor.

ABD'nin ticaret ortakları Trump'ın hamlelerini şimdiye kadar tamamen karşılıksız bırakmadı. Çin, soya fasulyesi gibi ABD tarım ürünlerine yüzde 10 ve yüzde 15'lik karşı vergiler uygularken, AB de ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine karşı önlemler açıkladı.

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AB ayrıca Nisan ayından itibaren aşamalı olarak 28 milyar dolarlık ABD malına gümrük vergisi getireceğini açıkladı ancak bunlar diyaloğa daha fazla zaman tanımak için Nisan ortasına kadar ertelendi.

Kanada ABD'ye 42 milyar dolar tutarındaki gümrük vergileri ile cevap verirken Meksika kapsamlı bir karşılık vermek için Nisan ayını bekliyor.

Kısa bir süre önce, Avrupa'nın önde gelen ekonomileri Trump'ın otomobil tarifelerine karşı sert adımlar atılması çağrısında bulundu.