Trump’ın Körfez turu başlıyor! İsrailli bakandan tehdit gibi açıklama

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ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık dönemindeki ilk yurtdışı gezisine yarın Ortadoğu turu ile başlıyor. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan ziyaretinin ana hedefi; yatırım, ticaret ve teknoloji anlaşmaları sağlamak. Politik ajandada ise Gazze Savaşı, Yemen’deki çatışmalar, İran’ın nükleer programı ve Suriye konuları yer alıyor.

İSRAİL’İN HAYAL KIRIKLIĞI

Washington-Tel Aviv hattında gerginlikler yaşandığı yönünde peş peşe çıkan haberlerin ardından Trump’ın bölgedeki en büyük müttefiki İsrail’e uğramayacak olması dikkat çekiyor. İki müttefikin arası, Yemen’deki Husi isyancılar ve İran’la nükleer müzakere konularındaki görüş ayrılıkları yüzünden nispeten açılmış durumda. ABD’nin Husilerle ateşkes ilan etmesi ve Tahran’la nükleer anlaşma meselesindeki çelişkili açıklamalar Tel Aviv’i endişelendirirken, siyasi analistler Trump’ın genel olarak odağını Ortadoğu’daki çatışmalardan çevirdiğini belirtiyor. ABD’nin İsrail büyükelçisi Mike Huckabee, Washington-Tel Aviv hattında iddia edildiği gibi bir sorun olmadığını savundu. Trump’ın seyahatinin ekonomik odaklı olduğunu, dolayısıyla İsrail’i es geçme kararının “bir küçümseme olmadığını” ifade etti.

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BÜYÜK DUYURU NE

ABD lideri, Ortadoğu gezisi sırasında “çok büyük bir duyuru” yapacağını açıklamıştı. Arap ve İsrail medyasında söz konusu duyurunun ABD’nin Filistin’i tanımasıyla ilgili olabileceği iddia ediliyor. Son olarak Trump’ın Riyad temasları sırasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la yapacağı görüşmede Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın katılacağı öne sürüldü. Filistin gazetesi El-Kudüs’te yer alan haberde,“Prens’in amacının, Trump’ın Suudi Arabistan’ın Filistin devleti kurulması talebine onay vermesini sağlamak” olduğu iddia edildi.





Trump geçen ay Time dergisine verdiği röportajda, Suudi Arabistan’ın, ilk dönemindeki en büyük başarılardan biri olarak gördüğü İbrahim Anlaşmaları’na katılacağına inandığını söyledi. Ülkenin fiili lideri konumundaki Prens Selman, Filistin devletinin kurulması ve Gazze’deki savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi için net bir yol bulunana kadar Riyad’ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeyeceğini açıkça belirtmişti.

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İSRAİLLİ BAKANDAN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA ‘TEK TARAFLI TANIMA OLURSA HAREKETE GEÇERİZ’

ABD Başkanı Donald Trump’ın Körfez turu sırasında Washington’ın Filistin devletini tanıyabileceğine dair haberler çıkarken, İsrail söz konusu iddialara tepki gösterdi. Alman mevkidaşıyla Kudüs’te görüştükten sonra ortak basın toplantısında konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Filistin devletini tek taraflı tanınmasının İsrail’i “tek taraflı eyleme geçmeye” zorlayacağını söyledi.

İsrailli Bakan, “bu konuda tek taraflı atılacak adımların sürecin gelecekteki beklentilerine zarar vereceğini ve İsrail’i buna karşılık tek taraflı eylemlere iteceğini” kaydetti.

TRUMP’A HEDİYE UÇAN SARAY

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ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu gezisi kapsamında bir Boeing hediye alacağı iddia edildi. ABC News’ün haberine göre, Trump yönetimi, Katar kraliyet ailesinden “Boeing 747-8” tipi lüks bir jumbo jeti hediye kabul edecek. ‘Uçan saray’ olarak anılan jetin yabancı bir hükümetten kabul edilen “en değerli” hediye olacağı belirtiliyor.