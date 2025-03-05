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Trump'ın Kongre konuşmasına damga vuran anlar: Salondan apar topar çıkarıldı

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#Trump#Kongre#Protesto
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 07:42

ABD başkanı Donald Trump Kongre'de yaptığı 1 saat 40 dakikalık açıklama ile yeni bir rekor kırarken, Kongre'deki toplantıya ABD Temsilciler Meclisi Üyesi, Demokrat Al Green damga vurdu. Al Green, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre ortak oturumunda yaptığı konuşmayı böldüğü için salondan dışarı çıkarıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Kongre'deki ortak oturumda 2. başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.

"Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde." diyen Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu. "Modern tarihte ilk kez, Amerikalıların çoğu ülkemizin yanlış yönden ziyade doğru yöne gittiğine inanıyor." ifadelerini kullanan Trump, ekonomiden sınır güvenliğine birçok alanda imza attığı başkanlık kararnamelerinden tek tek bahsetti.

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Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi.

Trumpın Kongre konuşmasına damga vuran anlar: Salondan apar topar çıkarıldı

GECEYE DAMGA VURAN OLAY

Trump'ın konuşmasının başında kendisini protesto ederek konuşmasını bölen Demokrat vekil Al Green'in salondan çıkarılması ise gecenin öne çıkan olayı oldu.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Green, Meclis Başkanı Mike Johnson'ın uyarılarına rağmen Trump'ın konuşmasını bölmeye devam etmesi üzerine güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Bu esnada Demokrat meclis üyeleri Trump'ı yuhalarken, Cumhuriyetçiler ise "ABD" sloganları attı.

Trumpın Kongre konuşmasına damga vuran anlar: Salondan apar topar çıkarıldı

Johnson, Green'in çıkarılmasından önce, "Üyelerin kasıtlı bir şekilde salon adabı bozmaya devam ettiğini tespit eden Başkan, şimdi güvenlik görevlilerine düzeni sağlaması ve bu beyefendiyi salondan çıkarması talimatını veriyor." dedi.

Trump, Green'in salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam etti.

Trumpın Kongre konuşmasına damga vuran anlar: Salondan apar topar çıkarıldı

ŞİMDİYE KADARKİ EN UZUN KONUŞMA

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Trump, ABD başkanının şimdiye kadar Kongre'de yaptığı en uzun ortak oturum konuşmasını yaptı, açıklamaları bir saat 40 dakikadan fazla sürdü.

Bu süre, Demokrat Başkan Bill Clinton'ın 2000 yılındaki bir saat 28 dakikalık rekorunu geride bıraktı.

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#Trump#Kongre#Protesto

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