Trump'ın Kongre baskınıyla ilgili Beyaz Saray kayıtlarına erişime geçici engel

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronayı bilen Gates yeni tehlikeyi açıkladı... Acı itirafKoronayı bilen Gates yeni tehlikeyi açıkladı... Acı itiraf!#Bill Gates
Meteoroloji duyurdu Tam kış geldi derken... Dikkat çeken hafta sonu detayıMeteoroloji duyurdu! Tam kış geldi derken... Dikkat çeken hafta sonu detayı#Meteoroloji
Yaptığı korkunç faule kendisi bile inanamadı Yürekler ağızlara geldi, boynu kırılıyordu...Yaptığı korkunç faule kendisi bile inanamadı! Yürekler ağızlara geldi, boynu kırılıyordu...#Leon Goretzka
Samurayda hediye kılıfı Satışı 68 yıldır yasak ama...Samurayda hediye kılıfı! Satışı 68 yıldır yasak ama...#Başak Cengiz
Samuray kılıcıyla kadın katleden adam deli miSamuray kılıcıyla kadın katleden adam deli mi?#Başak Cengiz
Kentsel dönüşümde en büyük engeldi İstanbulda önemli değişiklikKentsel dönüşümde en büyük engeldi! İstanbul'da önemli değişiklik#İstanbul
ABDden çok konuşulacak Trump kararıABD'den çok konuşulacak Trump' kararı#Trump
Yüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardıYüz yüze eğitimde ilk ara tatil bugün başlıyor: Uzmanlar uyardı!#Ara Tatil
Harekete geçtiler Mayıstan bu yana ilk kez... Tam 4.7 milyar dolarHarekete geçtiler! Mayıstan bu yana ilk kez... Tam 4.7 milyar dolar#Bitcoin (BTC)
Mesut Özil ve Farioli iddiası Herkes bunu merak ediyordu... Ben söylemiştim...Mesut Özil ve Farioli iddiası! Herkes bunu merak ediyordu... "Ben söylemiştim..."#Süleyman Hurma
Aşı karşıtlarına kötü haber... Yeni kısıtlama yoldaAşı karşıtlarına kötü haber... Yeni kısıtlama yolda!#Koronavirüs
Dünya yakından takip ediyor Yeni açıklamaDünya yakından takip ediyor! Yeni açıklama#Evergrade
Milli Takımda şok ayrılık 24 saat sürdü... Kuntzun o sözlerini duyar duymaz...Milli Takım'da şok ayrılık! 24 saat sürdü... Kuntz'un o sözlerini duyar duymaz...#Tuğberk Tanrıvermiş
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştuHülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu#Magazin Tarihi
Karamollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dediKaramollaoğlu, ittifak ve koltuk meselesi için ne dedi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERDünya Haberleri

Trump'ın Kongre baskınıyla ilgili Beyaz Saray kayıtlarına erişime geçici engel

#Trump#Dünya#ABD
Trumpın Kongre baskınıyla ilgili Beyaz Saray kayıtlarına erişime geçici engel

ABD'de temyiz mahkemesi, 6 Ocak'ta Kongre'ye düzenlenen baskını araştıran soruşturma komisyonunun eski Başkan Donald Trump dönemindeki Beyaz Saray kayıtlarına erişimini geçici olarak bloke etti.

Haberin Devamı

İki gün önce bir alt mahkeme kayıtların komisyonun erişimine açılmasına hükmetmişti. Trump, yürütme ayrıcalığını gerekçe göstererek, baskınla ilgili Başkanlık Belgeleri'nin gizli tutulmasını istiyordu.

Yürütme ayrıcalığı, başkanın ya da yürütme organındaki diğer görevlilerin, bazı koşullarda yürütmedeki iletişimin gizli olduğunu savunarak, bir kısım bilgileri saklayabilecekleri anlamına geliyor. Soruşturma komisyonu ise, Trump'ın baskından önceden haberi olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Trump, geçen yıl başkanlık seçimlerini Joe Biden'a karşı kaybettiğini kabul etmemiş ve herhangi bir kanıt sunmadan seçimde usülsüzlükler bulunduğunu öne sürmüştü.

Soruşturma Komitesi, Demokrat Parti'nin hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi tarafından oluşturuldu. Komisyon, baskına ve saldırıya yol açan olaylara ışık tutabilecek telefon ve ziyaretçi kayıtlarıyla diğer Beyaz Saray belgelerini incelemek istiyor.

Ancak Washington'daki temyiz mahkemesi, alt mahkemenin kayıtların en geç bugün komisyona verilmesini emreden kararını geçici olarak askıya aldı. Temyiz Mahkemesi, 30 Kasım'da kararı gözden geçirecek ve konu rastgele belirlenecek üç yargıç tarafından ele alınacak.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Trump kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyorTrump kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyorHaberi görüntüle

Konunun büyük olasılıkla Yüksek Mahkeme'ye taşınması bekleniyor. Trump döneminde Beyaz Saray'da görev yapan 16 kişi Komisyon'a ifadeye çağrıldı.

Bu kişiler arasında dönemin Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın kıdemli danışmanı Stephen Miller, kampanya yöneticisi Bill Stepien, eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn de yer alıyor.

Trump'ın eski özel kalem müdür yardımcısı Dan Scavino ve eski stratejisti Steve Bannon da daha önce ifadeye çağrılmış, Bannon ifade vermeyi reddederek Kongre faaliyetlerini engellemekle suçlanmıştı.

6 OCAK'TA NELER YALANDI?

Kasım ayındaki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki asılsız iddiaları ortaya atan Cumhuriyetçi eski başkan Trump, seçim yenilgisini kabul etmemişti.

6 Ocak'ta ABD Kongresi Joe Biden'in seçim zaferini onaylamak için toplandığında, Trump destekçileri Kongre binasını basmıştı.

Kongre baskını sonrası Trump, Temsilciler Meclisi tarafından "isyana teşvik" gerekçesiyle azledilmiş ancak daha sonra Senato tarafından suçsuz bulunmuştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Dünya#ABD

BAKMADAN GEÇME!

Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates