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Dünya
Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trump’ın kızı Beyaz Saray’da nişanlandı

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Trump’ın kızı Beyaz Saray’da nişanlandı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’daki son gününde, kızı Tiffany Trump (27) için nişan töreni düzenlendi

Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Michael Boulos (23) ile nişanlandığını duyuran Tiffany Trump, “Beyaz Saray’da birçok önemli kilometre taşını, tarihi olayları kutlamak ve ailemle burada hatıralar biriktirmek onur vericiydi.

Ancak hiçbiri nişanım ve Michael kadar özel olmamıştı” notunu düştü. İngiliz Daily Mail gazetesi Nijerya merkezli bir holdingin varisi olan milyarder Michael Boulos’un yüzüğü almak için Dubai’ye gittiği yazdı. Buna göre zümrüt kesimli 13 karatlık pırlanta yüzüğün değerinin 1 (7.4 milyon TL) ile 1.2 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Trump’ın kızı Beyaz Saray’da nişanlandı

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