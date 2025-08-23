Trump'ın kararlarının arkasında Melania etkisi! Beyaz Saray'daki 'sessiz güç'

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta Alaska’da ABD eski Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. Dünya, iki liderin Ukrayna’daki savaşı sonlandırmaya yönelik çabalarını "diplomatik zafer" olarak yorumladı. Ancak zirvenin en dikkat çekici anı, kameralardan uzakta ve pek de fark edilmeyen bir anda yaşandı.

Trump, görüşme sırasında Putin’e eşi Melania Trump tarafından yazılmış özel bir mektubu teslim etti. Görüşmenin gerçekleştiği ABD askeri üssünde, özel bir odada verilen mektup, Putin tarafından toplantı öncesinde okundu. Trump’a yakın bir kaynak, bu mektubun liderlerin gündeme getirdiği konulardan çok daha etkili bir “yumuşak güç” unsuru olduğunu söyledi.

MELANİA TRUMP’IN DİPLOMASİYE ETKİSİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, Trump’a yakın bir kaynak tarafından yapılan açıklamada, “Kameralar, Trump ve Putin’in her hareketine odaklanmıştı. Ancak asıl diplomatik hamle, orada olmayan biri tarafından yapıldı. Bu kişi First Lady Melania Trump’tı” dedi.

Putin, mektubu okuduktan sonra etkilendiği açıkça dile getirdi. Bu hamle, Melania Trump’ın dış politikadaki görünmez etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.

SUİKAST GİRİŞİMİ SONRASI YENİ DÖNEM

Trump’a geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Pennsylvania’da yapılan ve kulağını sıyıran kurşun, çiftin hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Trump ailesine yakın isimlerden Holt Kramer, bu olayın ardından Trump’ın daha dindar bir yaşam tarzına yöneldiğini ve Melania Trump’ın da bu değişimden derinden etkilendiğini ifade etti.

Trump çiftine yakın kaynaklar, ikilinin artık miraslarını şekillendirmeye odaklandıklarını belirtti. Trump’ın ikinci dönemini “dünya barışı” ile hatırlatmak istediği, Melania Trump’ın ise bu hedefte kritik bir rol üstlendiği kaydedildi.

BARIŞ SÜRECİNDE MELANİA FAKTÖRÜ

Melania Trump’ın özellikle Rusya-Ukrayna savaşı konusunda eşine önemli etkileri olduğu belirtildi. Eşi Trump’ın tarih kitaplarına “barışı sağlayan lider” olarak geçmesini isteyen Melania Trump’ın, bu yönde eşine baskı yaptığı ifade edildi.

Trump’a yakın bir siyasi müttefik, “Melania, insanların düşündüğünden çok daha fazla bu sürecin içinde yer alıyor. Onu gölgede bırakmak gibi bir amacı yok. Ancak eşinin Nobel Barış Ödülü kazanması halinde, bu başarının bir kısmının kendisine de ait olacağını düşünenler var” dedi.

İSRAİL-FİLİSTİN POLİTİKALARINA YÖN VERDİ

Melania Trump’ın etkisi sadece Rusya-Ukrayna hattıyla sınırlı kalmadı. İsrail-Filistin çatışmasında da Trump’ın tutum değiştirmesinde önemli rol oynadığı öğrenildi. Trump, geçtiğimiz ay ilk kez Gazze’de yaşanan “kıtlık” krizini kabul etmişti. Trump, “Melania, gördüğü fotoğrafların korkunç olduğunu söylüyor. Bu görüntüler karşısında insan kalabilmek için kalpsiz olmamak gerekiyor” ifadelerini kullanmıştı.

“BAĞIMSIZ BİR KADINIM”

Melania Trump, Beyaz Saray’a döndükten sonra verdiği ilk röportajda bağımsız kimliğini şu sözlerle vurguladı:

“Bazı insanlar beni sadece Başkan’ın eşi olarak görüyor olabilir. Ancak ben kendi ayaklarımın üzerinde duran, bağımsız bir kadınım. Kendi fikirlerim, kararlarım var. Eşime tavsiyelerde bulunurum, bazen dinler bazen dinlemez. Bu da gayet normal.”

PUTİN İLE OLAN İLİŞKİYE GEÇMİŞ ETKİSİ

Melania Trump’ın en büyük etkilerinden biri, Trump’ın “harika bir adam” olarak tanımladığı Vladimir Putin ile olan ilişkide ortaya çıktı. 24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Melania, sosyal medya platformu X üzerinden Ukrayna halkı için dua ettiğini açıklamıştı.

Melania’nın komünist bir ülkede büyüdüğü, Batı’ya 20’li yaşlarında göç ettiği ve hangi tarafta durduğunu kamuoyuna açık etmese de, özel hayatında kime sadık olduğunun çok net olduğu belirtildi.

ZELENSKİ VE NATO AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Şubat ayında Beyaz Saray’ı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yönelik tepkileriyle dikkat çeken Trump, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada artık Zelenski’yi “barışın önündeki engel” olarak görmediğini belirtti.

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede ise şu ifadeleri kullandı:

“Eve gidip eşime ‘Vladimir ile harika bir görüşme yaptım, sanırım bu iş tamam’ dedim. Sonra televizyonu açtığım anda eşim ‘Bu çok garip, çünkü az önce bir huzurevi bombalanmış’ dedi.”

MELANİA’NIN SESSİZ GÜCÜ

Melania Trump’ın kamuoyunda çok sık görünmemesi, Beyaz Saray’da az sayıda kez fotoğraflanması zaman zaman eleştirilse de, Trump’a yakın isimler bu sessizliğin bir strateji olduğunu belirtiyor. Trump’ın gün içinde sık sık eşiyle telefonda görüştüğü ifade ediliyor.

Trump'a yakın bir kaynak, şu sıralar “sessiz güç” Melania Trump'ın, sadece eşinin değil kendi mirasını da şekillendirmeye odaklanmış durumda olduğunu söyledi.

DEVLET ZİYARETİ VE BELGESEL PROJESİ

Melania Trump, gelecek ay İngiltere’ye yapacakları ziyaret için hazırlıklarını sürdürüyor. Ziyaret kapsamında Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile bir araya gelecek olan çiftin, Prens William ve Prenses Kate ile de görüşmesi bekleniyor.

Melania Trump, 2019’daki ziyaret sırasında yaşanan protokol hatalarının bu kez tekrar edilmeyeceğini vurgularken, Trump ailesine yakın isimler First Lady'nin kıyafet seçimleri üzerinde aylarca çalıştığını belirtti. “Onu hafife almayın, pişman olursunuz” diyen Melania Trump'ın yakın arkadaşları, bu ziyaretin oldukça dikkat çekici geçeceğini belirtti.

Ayrıca Melania Trump, ünlü yönetmen Brett Ratner ile Amazon Prime için hazırlanan 40 milyon dolarlık belgesel projesini de tamamladı. Bu belgesel, Melania Trump’ın özel dünyasını gözler önüne serecek.