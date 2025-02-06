Trump'ın kararına mahkeme engeli

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ABD'de Maryland eyaletinde Bölge Yargıcı Deborah Boardman, doğumla vatandaşlık hakkının verilmemesi halinde bebekleri kimliksiz kalacak 5 hamile kadının şikayetlerini dinledi.
Boardman, göçmen ailelerin ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesi uygulamasını durduran ABD Başkanı Donald Trump kararnamesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.
Vatandaşlık hakkının verilmemesinin telafisi olmayan büyük zararlara yol açacağını aktaran Boardman, bu kapsamda ülke çapında ihtiyati tedbir kararı aldı.
Trump'ın doğuştan vatandaşlığı sona erdirme kararını engelleyen Boardman, kararnamenin 125 yıllık Yüksek Mahkeme içtihadıyla çeliştiğini kaydetti.