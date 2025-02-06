×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump'ın kararına mahkeme engeli

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Mahkeme
Trumpın kararına mahkeme engeli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 16:07

ABD'de Maryland mahkemesinde yargıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesine karşı ülke çapında ihtiyati tedbir kararı aldı. Yargıç, kararnamenin 125 yıllık Yüksek Mahkeme içtihadıyla çeliştiğini kaydetti.

Haberin Devamı

 

ABD'de Maryland eyaletinde Bölge Yargıcı Deborah Boardman, doğumla vatandaşlık hakkının verilmemesi halinde bebekleri kimliksiz kalacak 5 hamile kadının şikayetlerini dinledi.

Boardman, göçmen ailelerin ABD'de doğan çocuklarına vatandaşlık verilmesi uygulamasını durduran ABD Başkanı Donald Trump kararnamesinin anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Vatandaşlık hakkının verilmemesinin telafisi olmayan büyük zararlara yol açacağını aktaran Boardman, bu kapsamda ülke çapında ihtiyati tedbir kararı aldı.

Trump'ın doğuştan vatandaşlığı sona erdirme kararını engelleyen Boardman, kararnamenin 125 yıllık Yüksek Mahkeme içtihadıyla çeliştiğini kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Trump#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!