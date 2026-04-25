Trump'ın kararı Tel Aviv'de kriz yarattı: Netanyahu çaresiz

İsrail gazetesi Maariv, dikkat çeken analizinde ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında İran politikası nedeniyle ciddi görüş ayrılığı yaşandığını öne sürdü. Yazıda, Oval Ofis’te yaşanan gerilimin Netanyahu’yu zor durumda bıraktığı savunuldu.

Haberde, Trump’ın ateşkesin uzamasına onay verdiği, İsrail’in ise saldırıların devam etmesini istediği belirtildi.

“TRUMP SALDIRILARIN SONUÇ GETİRECEĞİNE İNANMIYOR”

Maariv’e göre 8 Nisan’da başlayan ateşkesin uzamasının temel nedeni, Trump’ın yeni saldırıların daha iyi sonuç vereceğine ikna olmaması.

Analizde, İran’ın elektrik altyapısı ve köprülerine yönelik saldırıların Tahran yönetimiyle anlaşmayı hızlandırmayacağı, aksine diyalog ihtimalini azaltacağı ifade edildi.

“NETANYAHU’NUN SAVAŞ POLİTİKASI ÇIKMAZA GİRDİ”

Maariv, Netanyahu’nun savaş stratejisinin artık sonuç üretmediğini savundu. Yazıda, savaşın İsrail’e askeri başarıdan çok yıpranma getirdiği, siyasi hedeflere de ulaşılamadığı öne sürüldü.

Haberde, “Savaş artık daha iyi sonuçlar getirmiyor, sadece daha fazla yıpranmaya yol açıyor” değerlendirmesi yapıldı.

İSRAİL ORDUSUNDA KRİZ

Analizde, İsrail ordusunda insan gücü eksikliği, disiplin sorunları ve moral bozukluğu yaşandığı ileri sürüldü. Kariyer subaylarının artan şekilde istifa ettiği, ordunun siyasi baskı altında hareket etmek zorunda kaldığı iddia edildi.

HALK SAVAŞTAN YORULDU

Maariv, İsrail kamuoyunda da savaş yorgunluğunun arttığını yazdı. Hamas’ın silahsızlandırılması, Hizbullah’ın tasfiyesi ve “kesin zafer” gibi söylemlerin toplumda karşılık bulmadığı savunuldu.

Haberde, halkın sonuçsuz savaş politikalarından bıktığı ve desteğin giderek azaldığı ifade edildi.

“SEÇİME KADAR SAVAŞI UZATMAK İSTİYOR”

Analizde en dikkat çekici iddialardan biri de Netanyahu’nun siyasi geleceğiyle ilgili oldu. Maariv, Netanyahu’nun seçimlere kadar savaşı sürdürerek siyasi avantaj elde etmeye çalıştığını öne sürdü.

Savaşın sona ermesi halinde devlet soruşturma komisyonu taleplerinin yeniden gündeme geleceği, Netanyahu’nun ise bundan kaçınmak istediği iddia edildi.

“YENİ HÜKÜMET OLMADAN ÇÖZÜM YOK”

Yazının sonunda, İsrail’de siyasi anlaşmaların ancak yeni ve yolsuzluk iddialarından uzak bir hükümet tarafından ilerletilebileceği savunuldu.

Maariv, son 20 yılda yapılan hataların telafisi için kapsamlı bir siyasi onarıma ihtiyaç olduğunu ileri sürdü.