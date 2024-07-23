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Trump’ın Kamala senaryosu hazır

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Trump#Kamala
Trump’ın Kamala senaryosu hazır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 07:00

ABD siyaseti Başkan Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesi sonrası 5 Kasım başkanlık seçimlerine hangi adaylarla ve nasıl bir politik strateji değişikliğiyle gidileceğinin yanıtlarını ararken, Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump ve ekibinin mevcut durumla ilgili olası senaryoları çalıştıkları belirtildi.

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Amerikan CNN’e konuşan kaynaklar, Trump’ın kampanya ekibinin son haftalarda Biden’ın çekilmesi sonrası olası adaylara karşı yeni kampanya stratejileri çalıştığını söyledi. 27 Haziran’daki canlı yayın münazarasının ardından Demokrat Parti’de başlayan tartışmaların Trump’ın ekibini harekete geçirdiği ve olası adaylar karşısında Cumhuriyetçi ismin ne kadar başarılı olabileceğine dair anketler düzenlendiği kaydedildi.

REKLAM FİKİRLERİNİ DÜŞÜNDÜLER

Biden’ın çekilmesi halinde Demokrat Parti tüzüğünün nasıl işleyeceğini bile tüm ayrıntılarıyla çalışan Trump cephesi, Biden’ın yerine geçmesi en muhtemel adayın Başkan Yardımcısı Kamala Harris olduğu sonucuna vardı. Trump ekibinin Harris’e yönelik yeni reklam fikirlerini de hazırladığı ve 59 yaşındaki Başkan Yardımcısı’nın ABD kamuoyunda geniş kitleler tarafından tanınmayan bir isim olmasından faydalanmak istedikleri öğrenildi.

 

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#ABD#Trump#Kamala

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