Trump’ın işbaşı yapma kavgası

Bir an önce iş başı yapılmasını isteyen Trump, ekonomik krizin, koronadan daha çok can yakacağı görüşünde. Ancak bilim insanları, “Bu önlemler yetmez, daha fazlası gerekiyor” diye bastırıyor.

HALK DESTEĞİ ARTTI

Korona krizine geç müdahale etmekle suçlandığı halde Trump’ın anketlerde halk desteği arttı. Gallup anketine göre Trump’a olan destek yüzde 5 artışla yüzde 49’u ulaştı. Kasım ayındaki seçimlere hazırlanan Trump, ekonominin zarar görmesi halinde halk desteğinin azalmasından endişe ediyor. Trump’ı daha çok orta gelir grubundan, nispeten muhafazakâr bir kesim destekliyor. Bunlar arasında esnaf ve işçiler de var. Trump, bu oylara sahip çıkmak istiyor. Ancak ABD’de can kayıplarının artması Trump’ın bu hesaplarını bozabilir.