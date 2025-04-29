Trump’ın ilk 100 günü... Vaatleri sözde kaldı

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ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze’de yaşanan katliam, ticaret savaşları, İran ile İsrail arasındaki çatışma ihtimali, ABD’deki zorlu hayat şartları ve yasa dışı göçle mücadele gibi birçok konuda büyük vaatler vermişti. Fakat Trump’ın ilk 100 günü sona ererken bu vaatlerin birçoğu gerçekleşmedi ve hatta birçok kişi, bu vaatlerin gerçekleşme ihtimalinin daha da zorlaştığını düşünüyor.

UKRAYNA SAVAŞI BİTMEDİ

Trump’ın belki de en çarpıcı vaadi Ukrayna-Rusya savaşını “24 saatte bitirmek” olmuştu. Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonda iki kez görüşen ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u dört kez Putin’e yollayan Trump, Moskova’yı 30 günlük tam kapsamlı ateşkese dahi ikna edebilmiş değil. Geçtiğimiz hafta TIME dergisine “24 saat” vaadi hakkında konuşan ABD Başkanı, “Bunu mecazi anlamda abartarak söylemiştim. Elbette insanlar bunu söylerken işin içinde espri olduğunu biliyordu” dedi.

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GAZZE’DE ATEŞ DURMADI

Trump, daha göreve gelmeden birkaç gün önce İsrail ve Hamas arasında açıklanan ateşkes ve rehine takası anlaşmasının kendisi sayesinde olduğunu iddia etmesine rağmen çok süre geçmeden anlaşmasının terk edilmesiyle birlikte önce “Gazze’yi ABD devralacak” diyerek dünyayı şoke etmiş, 2 milyon Filistinlinin sürülmesi gerektiğini belirtmiş, daha sonra da İsrail’in “Gazze’ye cehennemi yaşatması lazım” diyerek saldırıya açık çek vermişti. Trump’ın ilk 100 günü biterken Gazzeliler için bir barış ufukta görünmüyor.

VERGİLERDE DİRENEMEDİ

ABD’nin uluslararası ticarette tüm dünya tarafından “kazıklandığını” öne süren Trump, 2 Nisan tarihini “Kurtuluş Günü” olarak ilan etmiş ve tüm dünya ülkelerine gümrük vergisi duyurmuştu. Piyasaların verdiği sert tepki ve yükselen ABD tahvilleri sonrası 9 Nisan’da Çin hariç tüm ülkelere uyguladığı vergileri 90 günlüğüne donduran Trump, herkese sabit yüzde 10 vergi getirmişti. Bu süreçte Çin’in mütekabiliyet esasına uygun vergileri arttırmasıyla toplam vergi yüzde 145’e çıktı. Göreve geldiğinden beri ABD piyasalarındaki kayıp 10 trilyon doları geçerken, Trump’ın çelişkili açıklamaları ve “hiçbir taviz verilmeyecek” dediği gümrük vergileri konusunda şimdiden birkaç kez geri adım atması, politikasının mantığının sorgulanmasına sebep oldu.

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YASADIŞI GÖÇ KRİZİ

Yasadışı göç de Trump’ın en agresif olduğu noktalardan biriydi. “Tarihin en büyük sınır dışı operasyonunu” başlatan Trump yönetimi, sokaklarda, evlerde ve iş yerlerinde yasadışı göçmen avına devam ediyor. Bu süreçte Amerikan vatandaşları, Yeşil Kart sahipleri ve yasal olarak ABD’de kalan kişilerin yanlışlıkla gözaltına alındığı ve bazı durumlarda sınır dışı edildiği iddiaları Trump yönetimini zorlarken bazı yabancı öğrencilerin “İsrail karşıtlığından” vizelerinin iptal edilmesi gibi birçok karar da tepki topladı.

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İRAN’A SAVAŞ TEHDİDİ

Trump’ın ilk 100 gün boyunca en tehlikeli tehditlerinden biri de İran’ı vurmak oldu. “İran nükleere sahip olamaz” diyen Trump, “gerekirse İran’ı vuracaklarını” açıkça belirtti. ABD ve İran dolaylı müzakereler yürütmeye devam ederken üçüncü görüşme sonucunda Tahran, “ciddi görüş ayrılıkları” olduğunu söylüyor. Konu hakkında en son geçtiğimiz hafta konuşan Trump, “(İran’a) bombalar atmaya başlamadan bir anlaşma yapacağız” dedi.