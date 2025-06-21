Trump’ın iki hafta süre vermesi blöf mü

Haberin Devamı

Trump’ın İran’ın Fordo nükleer tesislerine taktik nükleer bomba atılmasını bile değerlendirdiği iddia edilirken ABD liderinin belki de İsrail’e zaman kazandırmak için bu ötelemeyi yapmış olabileceği konuşuluyor.

İRAN’I ŞAŞIRTMAK İÇİN Mİ

Uzmanlar, İran’ın rehavete düşürülmesini sağlamak için de Trump’ın böyle bir taktiğe başvurmuş olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. ABD’nin eski üst düzey komutanlarından emekli amiral James G.Stravridis Amerikan CNN’e yaptığı açıklamada, “Bu yakındaki bir saldırı kararı için bir kılıf olabilir. Belki de bu İranlıları rehavete sürüklemeye yönelik çok zekice bir hiledir” yorumunda bulundu. Trump’ın ikinci uçak gemisi filosu da bölgeye ilerlerken zaman kazanabilmek ve askeri seçenekleri gözden geçirmek için de bu kararı almış olabileceği de konuşulanlar arasında.

Haberin Devamı

ÜNLÜ KOMEDYEN BAŞKAN’I TİYE ALDI

AMERİKALI ünlü komedyen Jimmy Kimmel, ABD Başkanı Trump’ın İran’a saldırı kararını “iki hafta içinde vereceği” yönündeki açıklamasını alaya aldı. ABC kanalında yayınlanan “Jimmy Kimmel Live” programında konuşan Kimmel, Trump’ın geçmişte de “iki haftalık süreler” verdiğini belirterek, bu açıklamalardan oluşan bir montajı izleyicilerine sundu. Montajda, Trump’ın göç yasasından dış politikaya kadar farklı konularda defalarca “iki hafta içinde açıklayacağım” dediği görüntüler yer aldı.