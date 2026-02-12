Trump’ın ICE ekiplerine özendiler... Avrupalı sağcılar da göçmen polisi istiyor

Haberin Devamı

Politico’ya göre Belçika, Almanya ve Fransa’daki aşırı sağ partiler, ülkelerinde ICE’a benzeyen bir “polis gücü” kurulmasını istiyor.

Habere göre Almanya’nın Bavyera eyaletindeki Almanya için Alternatif (AfD) partisi, geçen ay ICE’ı model alan özel bir göç polis birimi kurulması için bölgesel parlamentoya planlar sunacağını açıkladı. Belçika’nın Vlaams Belang partisi ise ilerleyen günlerde benzer bir polis gücü kurulması için bir teklif sunmayı planlamaya başladı. Fransa’nın aşırı sağcı Reconquete partisinin kurucusu Eric Zemmour de, katıldığı bir TV röportajında “Fransa’nın ICE’a benzer bir polis teşkilatına sahip olup olmaması gerektiği” sorusuna, “Fransa’ya ve Fransız kurumlarına uyarlanması gerekecek. Ama acımasız olmalıyız” ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

ABD’de ICE operasyonları sırasında federal ajanlar ve ABD Başkanı Donald Trump karşıtları arasında sık sık gerilim yaşanıyor. Minnesota eyaletinde ocak ayında iki ABD vatandaşı ICE ajanları tarafından öldürülmüş, olaylar “meşru müdafaa” olarak nitelendirilmişti.