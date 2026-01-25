Trump'ın ICE ajanları bir kişiyi daha öldürdü: ABD'de sokaklar savaş alanına döndü

Haberin Devamı

Minnesota'nın Minneapolis kentinde federal göçmenlik görevlilerinin kimlik kontrolü için durdurduğu 37 yaşındaki Alex Pretti, çıkan arbedede vurularak hayatını kaybetti. Pretti'nin ailesi, oğullarının silahsız olduğunu savunurken, yetkililer Pretti'nin "silahlı olduğu ve gözaltına direndiği için vurulduğunu, ICE ajanlarının suçsuz olduğunu öne sürdü. Olay, şehirde büyük protestolara ve siyasi gerilime yol açtı.

Yoğun bakım hemşiresi olduğu belirtilen Pretti'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını protesto etmek amacıyla olay yerinde bulunduğu kaydedildi.

Alex Pretti

Federal yetkililerin Pretti'yi "silahlı saldırgan" olarak tanıtan açıklamalarının ardından sokaklara dökülen protestocular, göçmenlik görevlilerinin Minnesota'yı terk etmesini talep etti. Minnesota Valisi Tim Walz, durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafız birliklerini bölgeye sevk etti.

Pretti'nin öldürülmesi, Minneapolis'te 7 Ocak'ta ABD vatandaşı Renee Good'un ICE ajanları tarafından vurulmasıyla başlayan olayların şiddetlenmesine yol açtı. Demokrat siyasetçiler, federal görevlilerin eyaletten derhal çekilmesi çağrısı yaptı.

YETKİLİLERDEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, olaydan önce neler yaşandığına ilişkin detayların henüz netleşmediğini ifade etti. O'Hara, polis kayıtlarına göre Pretti'nin taşıma izni olan yasal bir silah sahibi olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, federal görevlilerin bir operasyon yürüttüğü sırada kendilerine yaklaşan, elinde tabanca bulunan bir adamın kendisini silahsızlandırmaya çalıştıklarında "şiddetli bir şekilde direndiğini" belirterek, ICE ajanlarının "savunma amaçlı ateş açtığını" söyledi.

Pretti'ye ait olduğu öne sürülen silah, Kaynak: Homeland Security

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise düzenlediği basın toplantısında Pretti'nin "polis operasyonunu engellemek" için bölgeye geldiğini öne sürdü. Noem, Pretti'nin silahını çekip çekmediği konusunda ise herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Federal yetkililer, ateş eden görevlinin 8 yıllık kıdeme sahip bir Sınır Devriyesi ajanı olduğunu bildirdi.

Associated Press'in (AP) yayınladığı görüntülerde, bir ICE ajanının Pretti vurulmadan önce üzerinde bulunan silahı aldığı görüldü.

OLAY ANINA AİT GÖRÜNTÜLER NE GÖSTERİYOR?

Associated Press (AP) tarafından elde edilen bir görgü tanığının kayda aldığı videoda, protestocuların Nicollet Caddesi'nde federal görevlilere ıslık çaldıkları ve bağırdıkları duyuldu. Videoda bir polis memurunun bir kişiyi ittiği, bu kişinin daha sonra kahverengi ceketli ve siyah şapkalı bir adama sarıldığı görüldü.

Aynı polis memurunun adamın göğsüne bir darbe indirdiği ve sarılan iki kişinin dengelerini kaybettiği de kayda yansıdı. Kısa süre sonra en az 7 polis memurunun Pretti'yi çevrelediği, bir memurun sırtına bastığı, bir diğerinin ise elindeki bidonla göğsüne vurduğu görüldü. Bidonlu polis memuru, adamın başının yakınına birkaç kez daha vurdu.

Videoda, silah sesinin duyulmasının ardından birkaç polis memuru geri çekildi. Pretti'ye birkaç el daha ateş eden polis memurları geri çekildikten sonra Pretti'nin sokakta hareketsiz yattığı görüldü. Pretti vurulduğu sırada bir ICE ajanının alkış tuttuğu fark edildi.

Tanıkların kayda aldığı videoların hiçbirinde Pretti'nin elinde silah tuttuğuna dair bir görüntü bulunmuyor.

PROTESTO GÖSTERİLERİ YAYILIYOR

Olayın hemen ardından Minneapolis'te toplanan öfkeli kalabalık, federal görevlilere "korkaklar" diye bağırarak evlerine gitmelerini söyledi. Protestocular, sokakları kapatmak için çöp konteynerlerini sürükledi ve "ICE hemen dışarı" sloganları attı.

Ülke genelinde New York, Washington ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde de eylemler patlak verdi. Minneapolis'teki olay yerinde, Pretti için hazırlanan anma ekinliğinde yüzlerce kişi sessizce yas tuttu. "Alex Pretti için adalet" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Pretti ve 7 Ocak'ta öldürülen Renee Good'un isimlerini haykırdı.

Protesto gösterilerine katılan Caleb Spike, AP'ye yaşananları değerlendirerek, "Her gün daha da çılgınca bir şey oluyor gibi geliyor. Topluluğumuzda yaşananlar yanlış, mide bulandırıcı, iğrenç." ifadelerini kullandı.

TRUMP DEMOKRATLAR'I SORUMLU TUTTU

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada Demokratları suçlayarak, "Bu da neyin nesi? Yerel polis nerede? Neden ICE memurlarını korumalarına izin verilmedi?" sorularını sordu.

Trump, Demokrat Minnesota Valisi Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey'i "gösterişli, tehlikeli ve kibirli söylemleriyle isyanı kışkırtmakla" itham etti.

DEMOKRATLAR'DAN SERT TEPKİ

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, federal göçmenlik yetkililerinin Minnesota'dan ayrılması çağrısında bulundu.

Ocasio-Cortez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD'lileri tiranlıktan koruma sorumluluğumuz var" diyerek, Demokratları ICE'ın bütçesine ilişkin oturumda hayır oyu vermeye davet etti.

Demokratların Senato Lideri Chuck Schumer da benzer bir tutum sergiledi. Schumer, ICE'ı denetleyen İç Güvenlik Bakanlığı'nı finanse eden harcama paketine Demokratların destek vermeyeceğini açıkladı. Bu açıklamayla, 30 Ocak'ta fonlarının tükenmesi riskiyle karşı karşıya olan hükümetin kısmi kapanmaya gitme ihtimali arttı.

PRETTİ'NİN AİLESİ ADALET TALEP ETTİ

Alex Pretti'nin ailesi cumartesi akşamı yayımladıkları açıklamada, "kalplerinin kırık ama aynı zamanda çok öfkeli olduklarını" ifade etti. Aile, Pretti'nin hemşirelik mesleği aracılığıyla dünyada fark yaratmak isteyen iyi kalpli bir insan olduğunu vurguladı.

Ailenin açıklamasında, "Yönetimin oğlumuz hakkında uydurduğu iğrenç yalanlar kınanmaya layık ve tiksindirici. Alex, Trump'ın cani ve korkak ICE görevlileri tarafından saldırıya uğradığında kesinlikle elinde silah tutmuyordu. Sağ elinde telefonu vardı ve ICE görevlilerinin yere ittiği kadını korumaya çalışırken sol eli boş bir şekilde başının üzerindeydi, tüm bunlar olurken biber gazı sıkılıyordu. Lütfen oğlumuz hakkındaki gerçeği ortaya çıkarın. O iyi bir insandı." ifadelerini kullandı.

Trump kostümü giyen bir protestocu, "Beni şimdiden tutuklayın"

GÖSTERİCİLERE VE POLİSE SÜKUNET ÇAĞRISI

Emniyet Müdürü O'Hara, hem halkın hem de federal kolluk kuvvetlerinin sükuneti koruması gerektiğini bildirdi. O'Hara, herkese barışçıl kalma çağrısı yaparak, "Minneapolis'te faaliyet gösteren federal görevlilerin, kolluk kuvveti olmanın gerektirdiği disiplin, insanlık ve dürüstlükle hareket etmelerini" istedi.

Öte yandan ABD Sınır Devriyesi'nden Gregory Bovino yaşananları savunarak, "Bu, kolluk kuvvetlerine yönelik saldırıların sadece sonuncusu. Ülke genelinde, İç Güvenlik Bakanlığı'nda çalışan kadın ve erkeklere saldırılar düzenlendi, ateş açıldı" diye konuştu.

Minnesota Valisi Walz ise federal yetkililere güvenmediğini belirterek soruşturmayı eyalet birimlerinin yürüteceğini duyurdu. Ancak Minnesota Ceza Soruşturma Bürosu Müdürü Drew Evans, imzalı bir mahkeme kararı olmasına rağmen federal yetkililerin ekiplerin olay yerine girişini engellediğini açıkladı.