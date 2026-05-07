Trump’ın Hürmüz kararının perde arkası ortaya çıktı! Müttefikler rest çekti: 'Özgürlük Projesi' 36 saatte çöktü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini korumak için başlattığı “Özgürlük Projesi”nin neden aniden durdurulduğu ortaya çıktı. ABD basınına göre, Suudi Arabistan’ın üslerini ve hava sahasını kullanmaya izin vermemesi üzerine Washington geri adım attı.

“ÖZGÜRLÜK PROJESİ” KÖRFEZ’İ HAZIRLIKSIZ YAKALADI

ABD basınından NBC’ye konuşan iki Amerikalı yetkiliye göre, Trump yönetimi Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere askeri koruma sağlamak amacıyla “Özgürlük Projesi”ni devreye soktu. Ancak Trump’ın operasyonu sosyal medya üzerinden duyurması, Körfez ülkelerinde rahatsızlık yarattı.

Habere göre özellikle Suudi Arabistan yönetimi, projeden önceden yeterince haberdar edilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi. Riyad’ın, ABD’ye Prens Sultan Hava Üssü’nün kullanılmasına ve Suudi hava sahasından askeri uçuş yapılmasına izin vermeyeceğini bildirdiği öne sürüldü.

Bir başka iddiaya göre, Suudi Arabistan'ın aldığı karara benzer bir adım Kuveyt'ten geldi. Kuveyt'in, ABD'nin üs kullanımına ve üstten uçuş haklarına erişimini kestiği öne sürüldü.

TRUMP İLE BİN SELMAN GÖRÜŞMESİ KRİZİ ÇÖZEMEDİ

İddiaya göre Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında yapılan görüşme de krizi çözemedi.

ABD’li yetkililer, Washington yönetiminin kritik hava sahası erişimini tamamen kaybetmemek için operasyonu askıya alma kararı aldığını belirtti.

Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran ile olası bir anlaşma ihtimaline işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın sonuçlandırılıp imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi kısa bir süreliğine durdurulacak.”

KATAR VE UMMAN DA SONRADAN BİLGİLENDİRİLDİ

Haberde, Katar ve Umman gibi diğer Körfez ülkelerinin de süreç hakkında sonradan bilgilendirildiği aktarıldı.

Ortadoğulu bir diplomat, ABD’nin operasyon duyurulmadan önce Umman ile koordinasyon sağlamadığını belirterek, “ABD bir duyuru yaptı ve ardından bizimle koordinasyon sağladı” dedi.

Suudi kaynaklar ise Trump yönetimiyle temasların sürdüğünü ve İran ile ABD arasında diplomatik çözüm çabalarını desteklediklerini açıkladı.

ABD ORDUSU BÖLGEYE EK GEMİLER GÖNDERDİ

ABD ordusunun operasyon kapsamında Körfez’de ek gemiler konuşlandırdığı, savaş uçakları, yakıt ikmal tankerleri ve hava savunma sistemlerinin hazır tutulduğu belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı’nın daha önce iki Amerikan bayraklı geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçtiğini duyurduğu aktarıldı.

Yetkililer, askeri uçakların özellikle gemilere “savunma şemsiyesi” oluşturmasının planlandığını ifade etti.

TRUMP’TAN “İRAN ANLAŞMASI” MESAJI

Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada İran ile temasların sürdüğünü belirterek, “Anlaşma yapmak istiyorlar” dedi.

ABD Başkanı ayrıca, “Son 24 saatte çok iyi görüşmeler yapıldı” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bağhayi de Tahran yönetiminin yeni bir barış teklifini değerlendirdiğini açıkladı.

“İRAN’IN EKONOMİK GÜCÜ KALMADI” İDDİASI

Haberde yer alan Ürdünlü bir yetkili ise İran’ın mevcut ekonomik şartlar nedeniyle savaşı uzun süre sürdüremeyeceğini savundu.

Yetkili, “İranlıların bunu sürdürecek ekonomik imkanları yok. Ekonomileri çöküyor, maaşları ödeyemiyorlar” ifadelerini kullandı.