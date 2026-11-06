Trump’ın hezimeti Atina’yı rahatlattı

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Atina yönetimi, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki yakın dostluğa ve Trump’ın Beyaz Saray’da iki yıl daha görev süresi olmasına rağmen, Washington’daki yeni siyasi dengelerin Doğu Akdeniz ve Ege’de kendi lehine sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor. Yunan lobisinin kilit isimlerinin yeniden seçilmesi de Atina’nın memnuniyetini artırdı.

F-35 VE KAAN HESABI

Atina’nın ilk umudu Demokratların Kongre’de çoğunluğu kazanmasıyla Trump’ın Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırma konusunda elinin zayıflaması. Atina ayrıca, Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil olmasının ve KAAN savaş uçağı için motor tedarikinin önüne geçilmesi konusunda Demokratların desteğine güveniyor.

Atina, Washington’daki çıkarlarını korumak için faaliyet gösteren Yunan lobisinin de seçimlerden güçlenerek çıktığı görüşünde. Yunan asıllı Amerikalı siyasetçi Chris Pappas’ın Senato’ya girmesi, 2013’ten bu yana Senato’da Yunan kökenli bir siyasetçiyle temsil edilmeyen Yunan lobisini memnun etti. Pappas Senato’daki Türkiye karşıtı tutumuyla, bayrağı, yolsuzluk yüzünden 11 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Yunanistan yanlısı senatör Bob Menendez’den devralacak. Öte yandan, Temsilciler Meclisi’ndeki Yunan asıllı altı üyenin yeniden seçilmesi de Atina’da memnuniyetle karşılandı.