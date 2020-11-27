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DHA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 21:26 | Son Güncelleme:

Trump'ın hedefinde yine Biden var! 'Kanıtlarsa başkan olur'

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Trump'ın hedefinde yine Biden var! 'Kanıtlarsa başkan olur'
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biden, Beyaz Saray’a ancak gülünç 80 milyon oyunun hileli veya yasadışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse Başkan olarak girebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Demokrat Partiden aday olan ve ABD medyasına göre başkan seçilen Joe Biden'ı hedef aldı. Trump, "Biden, Beyaz Saray’a ancak gülünç 80 milyon oyunun hileli veya yasadışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse Başkan olarak girebilir. Detroit, Atlanta, Philadelphia ve Milwaukee’de büyük çaplı seçmen dolandırıcılığı, çözülemeyen büyük bir sorunu var" ifadelerini kullandı.

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