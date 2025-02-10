Trump'ın 'hayalet uçuşu' ilk kez ortaya çıktı: Kendi ekibi bile bilmiyordu! 'İran uçağınızı düşürebilir'

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Axios haber sitesinde yer alan habere göre, İran'ın 2024 kampanyası sırasında Donald Trump'a yönelik suikast tehdidi kamuoyunda bilinenden çok daha ciddiydi ve Trump'ın ekibinin 'aldatmaca bir uçak operasyonu' gibi olağanüstü önlemler almasına neden oldu.

Kitapta yer alan bilgilere göre, Tahran'ın ajanları konusunda uyarılan Trump'ın ekibi, İran'ın Trump'ın “Trump Force One” olarak bilinen ve kolayca tanınabilen kişisel jetini iniş ya da kalkış sırasında düşürmeye çalışabileceğinden endişe ediyordu. Bu endişe, 15 Eylül'de Trump'a yönelik engellenen suikast girişiminin ardından daha da arttı.



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Güvenlik birimi İran tehdidinden o kadar endişe duydu ki bir keresinde Trump'ı şu anki Orta Doğu elçisi Steve Witkoff’a ait bir uçakla bir etkinliğe gönderdi.

Trump'ın uçağındaki pek çok kişi, kalkıştan hemen önce Trump'ın pencere kenarındaki koltuğunun boş olduğunu fark edene kadar bu gizli plandan haberdar değildi.



EKİP TEDİRGİN OLDU: DÜŞÜRÜLME RİSKİ VARSA NEDEN UÇAĞA BİNDİK?

Trump'ın danışmanı Chris LaCivita tedirgin gözlerle Trump'ı arayan ekibe “Patron bugün bizimle gelmiyor” dedi. “Onu başka bir uçağa bindirmek zorunda kaldık. Bu, gelecekte neler olabileceğine dair bir tür testten başka bir şey değil” dedi.

Ancak bu o gün 'Trump Force One' uçağıyla seyahat edenler için yeterli bir açıklama değildi. Ekipten bazıları İranlı ajanların düşürme riski varsa neden uçağa bindirildiklerini sorguladılar ve “ikincil hasar” olarak görüldüklerinden şikayet ettiler. Kampanya liderleri ise Trump'ın yardımcılarını yem olarak kullanılmadıkları konusunda ikna etmeye çalıştı ve uçakta onlarla beraber seyahat etti.



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Kitaba göre, uçaktaki 3 danışman bu uçuşu 'bolca kara mizahla dolu gerçeküstü bir deneyim' olarak tanımladı. Söz konusu uçuş o günden sonra Trump'ın ekibi içinde 'Hayalet Uçuş' olarak anılmaya başlandı.

"SAKIN PENCEREYE ÇIKMA HEDEFSİN"

Trump'ın ekibi için tek korku uçağın düşürülmesi değildi. Gizli Servis, 18 Eylül'de New York'ta düzenlenen bir mitingin ardından kampanya liderlerini, birilerinin konvoyu vurabileceğine dair istihbarat aldıkları konusunda uyardı.

Trump'ın danışmanı Chris LaCivita o gün sosyal medya uzmanı Dan Scavino'yu "Sakın pencereye çıkıp fotoğraf çekme, çünkü hedefsin" diyerek şakayla karışık bir şekilde uyardı.

Bir sonraki hafta Pennsylvania'ya yapılan bir gezi sırasında Gizli Servis ajanları Trump'ın konvoyunu takip eden bir drone fark etti. Görevliler ateş ederek insansız hava aracını etkisiz hale getirdiler.



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Kampanya ekibi Trump'ın İran tehdidi konusunda kamuoyuna açıkladığından daha endişeli olduğunu iddia ediyor. Axios'a göre ilk başta mitinglerinde sık sık Kasım Süleymani'yi öldürmekle övünen Donald Trump, İran tehdidi arttıkça bu konu hakkında daha az konuşmaya başladı.