Trump'ın hamlesinin sonucu: Yüzlerce ölü! 'Zelenski kariyerinin en tehlikeli anlarından biri ile karşı karşıya'

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ABD'li Washington Post gazetesinde yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Beyaz Saray'da ABD başkanı Trump ile yaşadığı tartışmanın ardından kopma noktasına gelen Washington bağlarını yeniden tesis etmek için çabalıyor.

Trump Beyaz Saray'da yaşanan gergin görüşmenin ardından Ukrayna'ya askeri yardımı kesti ve istihbarat paylaşımını durdurdu. Time dergisinde yer alan habere göre özellikle istihbarat paylaşımının durmasının bedeli Ukrayna için ağır oldu.



Beş üst düzey Batılı ve Ukraynalı yetkili dergiye yaptıkları açıklamada istihbaratın durmasıyla Rusya'nın kritik cephelerde ilerleme sağladığını ve çok sayıda Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini söyledi.Yetkililerden biri "Bu duraklamanın sonucunda yüzlerce Ukraynalı öldü. En büyük sorun moral çünkü Ukraynalı askerler silah sistemlerinden yoksun bir şekilde savaşmaya terk edildi. Can kayıplarının nedeni Rus saldırıları değil, Amerikan'ın geri çekilmesi" dedi.

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ZELENSKİ KARİYERİNİN EN TEHLİKELİ ANLARINDAN BİRİ İLE KARŞI KARŞIYA

Ukrayna'yı üç yıldan fazla süren topyekün savaşta yöneten Zelenski şimdi başkanlık kariyerinin politik açıdan en tehlikeli anlarından biriyle karşı karşıya. ABD sadece askeri yardımı kesmekle kalmadı, Ukrayna'da Zelenski'nin rakipleri ile de gizli görüşmeler gerçekleştiriyor. Tüm bu gelişmeler Ukraynalı liderin elini zayıflatabilir.

Washington Post gazetesi bu durumu 'Zelenski için bir büyük sınav' olarak değerlendirdi ve Ukraynalı liderin bir yandan Trump'ı yatıştırmaya çalışırken bir yandan da içerideki desteğini korumaya çalıştığını vurguladı.



Zelenski ABD başkanı ile yaşadığı tartışma sonrası Trump'a bir mektup yazarak, Beyaz Saraydaki toplantıyı "üzücü" olarak nitelendirdi ve barış görüşmeleri için ilk adım olarak kısmi bir ateşkes önerdi. Trump Kongre toplantısında mektup için teşekkür etti ve Zelenski'yi yerden yere vurmaktan kaçındı.

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WP'ye göre, Zelenski'in Beyaz Saray'daki tartışmadan sonraki temkinli davranışları bazı temel hataları fark ettiğini gösteriyor. Ancak bağların eski haline dönüp dönmeyeceği konusunda endişeler devam ediyor.

GÖZLER SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ GÖRÜŞMEDE

Ukraynalı temsilciler önümüzdeki hafta ABD ekibiyle Suudi Arabistan'da bir araya gelecek. Zelenski konuya ilişkin açıklamasında "Ukrayna bu savaşın ilk saniyesinden itibaren barış arıyor. Gerçekçi öneriler masada. Önemli olan hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek. Yapıcı diyaloğa tamamen bağlıyız ve gerekli kararlar ve adımlar üzerinde tartışıp anlaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı ve önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

