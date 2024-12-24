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Trump’ın Güvenlik Danışmanı: ‘Suriye’de olmamıza gerek yok’

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#Mike Waltz#Suriye#Hamas
Trump’ın Güvenlik Danışmanı: ‘Suriye’de olmamıza gerek yok’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 07:00

ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, Suriye’deki son durum, Gazze’deki ABD vatandaşı İsrailli esirler ve İran olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Suriye’deki son gelişmelere değinen Waltz, ABD’nin bu ülkede dikkate aldığı konular başında DEAŞ’lı teröristlerin durumu ve İsrail’in sınırları olduğunu dile getirdi. Waltz, Trump’ın ABD Başkanı olduğu dönemdeki Ortadoğu politikalarının ‘doğru olduğunu’ savunarak, “Başkan Trump kesinlikle haklı. Onun yetkisi kararlı şekilde bizi Ortadoğu savaşlarına sürüklememekti. Amerikan postallarının (askerlerinin) Suriye’de herhangi bir şekilde dolaşmasına ihtiyacımız yok ama DEAŞ, İsrail sınırı ve Körfez müttefiklerimizle olan daha geniş dinamiklere dikkat etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKLER DE NÜKLEER SİLAH İSTER

İran’ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söyleyen Waltz, “İran nükleer silaha sahip olursa Suudlar da Türkler de nükleer silaha sahip olmak isteyecek” iddiasında bulundu. Hamas’ın “her zamankinden daha çok yalnız kaldığını” savunan ve Gazze’deki ABD vatandaşı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını isteyen Waltz, “Hamas’ın biri hariç tüm çıkışları kapalı, eğer yaşamak istiyorsanız o da rehinelerimizi serbest bırakmaktır” dedi. Waltz, Trump’ın göreve başlamasının ardından ‘yakında’ Yemen’deki Husilerin yeniden “terör örgütü” listesine alınacağını ifade etti. İsrail’in Lübnan’da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerin patlatıldığı saldırılarına da değinen Waltz, “modern tarihin en cesur, en etkili gizli eylem operasyonlarından biri olduğunu” iddia etti ve Hizbullah’ın bu saldırıyla zayıfladığını savundu.

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#Mike Waltz#Suriye#Hamas

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