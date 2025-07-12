Trump’ın gözdağı işe mi yaradı... Putin’den Ukrayna’da yeni yol haritası

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UKRAYNA’daki savaşı bitirmek için Rusya’dan beklediği karşılığı görmeyen ve bu nedenle son dönemde Moskova’ya yönelik tavrını olumsuz şekilde değiştiren ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya karşı somut adım atmasının beklendiği bir dönemde, Rus yönetiminden Trump’ı yatıştıracak yeni bir hamle geldi. Pazartesi günü Rusya hakkında önemli bir açıklama yapacağını söyleyen Trump’ın Moskova’ya yönelik sert yaptırımları duyurması beklenirken, Moskova masaya “savaşı bitirecek yol haritasını” getirerek Washington’ın dikkatini çekmeye çalışıyor.

‘DUYDUKLARIM UMUT VERİCİ’

Önceki gün Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki ASEAN zirvesi marjında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya geldi. Çantasından “savaşı bitirecek gerçek yol haritası” planını çıkararak Rubio’ya tanıtan Lavrov, Moskova’nın belirli koşullarda Ukrayna savaşında Trump’a tavize hazır olduğunu ima etmiş oldu. Rusya’nın hangi konularda tavize hazır olduğu ne Rubio ne de Lavrov tarafından kamuya açıklanmadı. Rubio sadece Lavrov’dan duyduklarının “yeni bir umut ışığı olabileceği” yorumunu yaptı.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, önceki gün Malezya’daki ASEAN zirvesi marjında bir araya geldi.

RUSYA TAVİZE HAZIR

Rusya ve Ukrayna’da savaşı yakından takip eden askeri ve siyasi uzmanlar Putin’in gizli tutulan Trump’a yaptığı yeni yol haritası önerisinin ana hatları ise dört konu etrafında şekilleniyor. Bunlardan ilki ateşkes konusu. Rus liderin, Trump’ın Ukrayna’ya yeni silah tedarikini durdurması karşılığında cephe hattını dondurarak en az 30 gün süreli bir genel ateşkese hazır olduğu belirtiliyor. Hava saldırılarının kapsamının daraltılması da bir diğer taviz konusu. Putin’in Ukrayna tarafını Rusya içlerini dronlarla vurmama konusunda ikna etmesi halinde Rusya da cephe gerisindeki Ukrayna topraklarını hedef almayı bıracak.

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LİDERLER ZİRVESİ OLABİLİR

İstanbul’daki ikinci Rusya-Ukrayna görüşmesinde kararlaştırılan esir takasıyla ölen asker naaşlarının karşılıklı teslim edilmesi süreci tamamlandığında ise Rusya ile ABD siyasi çözüm sayfasını açacak. Yine İstanbul veya Vatikan’da üçüncü tur müzakere masası kurularak burada düşük seviye heyetler yerine Trump-Putin-Zelenski zirvesi gerçekleşecek. Bu zirvede Rusya ile Ukrayna arasında toprak talepleri masaya yatırılarak çözüm aranacak. Üçlü zirvede tarafların topraklar konusunda anlaşmaya varması durumunda Ukrayna’nın geriye kalan milli sathında aynı anda yerel ve genel seçimler yapılarak yeni Ukrayna yönetimi belirlenecek. Ukrayna’nın askeri blok dışı statüsü perçinlendikten sonra Ukrayna’ya garantör ülkeler tarafından güvenlik güvenceleri verilecek.

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AVRUPA KREMLİN’E GÜVENMİYOR

RUSYA lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’a yol haritası planını sunarken, Avrupa ülkeleri Rusya’nın son hamlesini yine oyalama taktiği olarak görmeye devam etti. Ukrayna’yı desteklemek için kurulan “Gönüllüler İttifakı” Roma ve Londra’dan açıklamalar yaptı, Kiev’e desteğe devam mesajı verdi. Roma’da Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “Avrupa ülkeleri ve özellikle İtalya, Ukrayna’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün sağlanmasından yana. Rusya’nın başlattığı bu savaş Ukrayna’nın topraklarını kaybetmesiyle son bulamaz. Savaş sonrasında ise Ukrayna’nın yeniden inşa edilmesi için biz varız” şeklinde konuştu. Avrupa’dan ikinci önemli mesaj Londra’dan geldi. Burada buluşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’da ateşkes sağlanmasından sonra Rusların denetimi için Fransa ve İngiltere’nin Ukrayna’ya en az 50 bin askerlik barış gücü göndermeyi planladığını açıkladı. İki Avrupa ülkesi ayrıca Ukrayna hava sahasını kendi savaş uçaklarıyla kapatmaya hazır olduklarını ilan etti. Savaşta ateşkes ilan edilene kadar silah yardımının süreceği de vurgulandı.

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