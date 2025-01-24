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Trump'ın göreve başlamasının ardından AB ile ABD arasında temas kurulmadı

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#Trump#Ab#Abd
Trumpın göreve başlamasının ardından AB ile ABD arasında temas kurulmadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 17:22

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Stefan de Keersmaecker, ABD Başkanı Donald Trump'ın halen AB yönetimi ile temas kurmadığını söyledi. Sözcü, Trump-von der Leyen arasında bir toplantı ya da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ABD'ye seyahatinin de söz konusu olmadığını belirtti.

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De Keersmaecker, günlük basın toplantısında 20 Ocak'ta görevi devralan ABD Başkanı Trump'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i "görmezden gelmeye devam edip etmediği" sorusu üzerine, "durumda bir değişiklik olmadığını" bildirdi.

Sözcü, Trump-von der Leyen arasında bir toplantı ya da şu anda Türkiye'de bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ABD'ye seyahatinin de söz konusu olmadığını belirtti.

AB'nin tüm üst düzey yöneticileri, Trump'ın başkanlık yemini etmesinin akabinde, tebrik mesajları göndermiş, "birlikte çalışmak için sabırsızlandıklarını" duyurmuşlardı.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde AB-ABD ilişkileri ciddi ölçüde gerilemiş, ABD Başkanı, son seçim kampanyasında da AB'ye yönelik savunmadan ticarete birçok konuda endişe verici söylemlerde bulunmuştu.

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#Trump#Ab#Abd

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