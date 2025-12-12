Trump'ın gizli planı: Avrupa'yı Yeniden Büyük Yap! 4 ülke hedefinde

Haberin Devamı

Haberde, kamuoyuna açıklanan 33 sayfalık strateji belgesinin yanı sıra, kapalı kapılar ardında dolaşıma giren daha kapsamlı bir taslak bulunduğu öne sürüldü. Defense One’a göre bu taslak, Polonya, Avusturya, İtalya ve Macaristan’ın ABD’nin yakın işbirliğine çekilmesi gerektiğini açık şekilde listeliyor.

Bu ülkelerin Trump’la yakın ilişkilere sahip liderlerle yönetildiği hatırlatılırken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile olan sıcak temaslara dikkat çekildi. Trump’ın ayrıca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hakkında “fantastik bir kadın” ifadelerini kullandığı biliniyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

Haberin Devamı

BEYAZ SARAY VE AVRUPA'DAN SERT TEPKİ

İddialar Avrupa basınında büyük yankı uyandırırken Beyaz Saray, haberleri kesin bir dille yalanladı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, söz konusu dosyanın varlığını reddederek, “Başkan Trump şeffaftır ve ulusal güvenlik stratejisini bizzat imzalamıştır. ‘Alternatif bir belge’ iddiası tamamen gerçek dışıdır” açıklamasını yaptı.

İddialar Avrupa’da ise diplomatik krize yol açtı. Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, “ABD, Avrupa vatandaşları adına hangi partilerin doğru veya yanlış olduğuna karar veremez” diyerek Washington’a tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise daha temkinli bir açıklama yaparak, stratejinin bazı kısımlarının “anlaşılır” olduğunu, ancak Avrupa’nın güvenlik politikasında “ABD’ye daha az bağımlı olması gerektiğini” söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Washington’a doğrudan seslenerek, “Avrupa sizin düşmanınız değil, en yakın müttefikiniz. Bunu 80 yıldır böyle biliyoruz. Bu çizgiyi korumak ortak güvenliğimiz için şarttır” mesajını paylaştı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk

ULUSAL GÜVENLİK STRATEJİSİ YAYINLAMIŞTI

Ulusal Güvenlik Stratejisi geçtiğimiz hafta yayımlanmış, belgede Avrupa’nın “medeniyet erozyonu” tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti. Washington’ın metinde özellikle AB’nin göç politikalarını ve ulusal egemenliği zayıflattığını vurgulaması Avrupa başkentlerinde rahatsızlık yaratmıştı.

Haberin Devamı

Trump’ın son dönemde yaptığı açıklamalarda da benzer mesajlar dikkat çekti. ABD Başkanı, AB’nin göç politikasını “felaket” olarak nitelendirmiş, bazı Avrupa ülkelerinin “çöküşe doğru gittiğini” savunmuştu.