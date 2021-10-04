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Trump'ın gizli 'Biden' planı deşifre oldu

#Trump#Biden#ABD
Trumpın gizli Biden planı deşifre oldu

Donald Trump ve müttefikleri, Joe Biden'ın 2020'deki zaferini kabul etmeyi reddeden adayları, 2024 seçimlerini devirmede önemli rol oynayacak kritik görevlere yükseltmeye çalışarak, ABD seçimlerini baltalamak için bugüne kadarki en tehlikeli planlarından birini yürürlüğe sokuyor.

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Guardian'da yer alan habere göre eski başkan, kendi eyaletlerinde eyalet sekreteri, baş seçim yetkilisi olmak için yarışan birkaç Cumhuriyetçi adayı onayladı. Söz konusu adaylar seçilirlerse, seçimler üzerinde muazzam bir güce sahip olacaklar. Hem Amerikalıların oy kullanmasını zorlaştıracak hem de daha sonra seçim sonuçlarının resmi olarak onaylanmasını engelleyecek politikalar uygulayabilecekler.

Adeta savaş alanı olan Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan ve Nevada eyaletlerinde eyalet sekreterliği için yarışan 15 adaydan 10'u, ya 2020 sonuçlarının çalındığını ya da daha fazla araştırılması gerektiğini ifade etti.

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DEMOKRASİ BÜYÜK BİR DARBE ALACAK

Eski başkanın açıklamaları, eyalet sekreterlerinin seçim kuralları ve prosedürleri üzerinde hem seçimden önce hem de sonra sahip olduğu muazzam gücün altını çiziyor. Trump'ın 2020 seçimlerini baltalama çabalarının birçok yerde başarısız olmasının ana nedenlerinden biri, onun çabasına katılmayı reddeden seçim yetkilileriydi. Bu yetkililer gelecek yıl görevden alınırlarsa, bu ABD demokrasisine yapılacak ciddi bir darbe olacaktır.

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CUMHURİYETÇİLER BIDEN'IN 2020 SEÇİMLERİNİ KAZANDIĞINA İNANMIYOR

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CNN'in yakın tarihli bir anketine göre Cumhuriyetçilerin yüzde yetmiş sekizi Biden'ın seçimi kazanmadığına inanıyor. Ankete göre, hiçbir kanıt olmamasına rağmen Cumhuriyetçilerin yarısından fazlası Biden'ın kazanmadığına dair sağlam kanıtlar olduğuna inanıyor.Adaylar da 2020 seçimlerinin çalındığına dair yanlış inancı benimsemeye devam eden Cumhuriyetçi seçmenden oy istiyorlar.

ADAYLARINI SON DERECE DİKKATLİ SEÇİYOR

Bu yılın başlarında, Trump, Georgia'daki Cumhuriyetçi bir kongre üyesi olan Jody Hice'ı onayladı. Geçen hafta sonu Trump ile bir mitingde görünen Hice, Georgia’nın seçim oylarının sayımına itiraz etti ve yeniden yapılan oy sayımları Biden'ın zaferini teyit etmesine rağmen, Biden'ın Georgia'yı kazandığına ikna olmadığını söyledi.

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Trump ayrıca “gerçek bir savaşçı” olarak tanımladığı Arizona eyalet temsilcisi Mark Finchem'i de onayladı. Finchem 6 Ocak'ta Capitol'deydi ve binaya girmediğini söylemesine rağmen, kayıtlar onun "Çalmayı Durdur" mitinginin organizatörleriyle temas halinde olduğunu tespit etmişti.

Trump, Michigan'da 2020'de Detroit'te bir anket gözlemcisi olarak asılsız sahtekarlık iddialarında bulunan Kristina Kamaro'yu onayladı.

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TRUMP'A SERT TEPKİ

Colorado'nun en üst düzey seçim yetkilisi ve Demokratik Eyalet Sekreterleri Birliği başkanı Jena Griswold, “Donald Trump, demokrasimize şüphe ekmeyi misyon edindi. Büyük yalana inanan ve yayan eyalet sekreterlerini onaylaması, gelecekteki seçimlerde teraziyi şaşırtma çabasının bir sonraki adımıdır" dedi.

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