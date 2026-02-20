Trump’ın gelininin UFO iddiaları tartışma yarattı: Yeni istihbarat ne anlama geliyor?

Haberin Devamı

ABD’de UFO’larla ilgili “büyük açıklama” söylentileri yeniden alevlendi. İddiaya göre bu kez fitili ateşleyen isim, ABD Başkanı Donald Trump’ın gelini Lara Trump oldu.



Lara Trump, Pod Force One adlı podcast’te eşi Eric Trump’la birlikte Başkan’a “UFO açıklaması yapacağı” yönündeki dedikoduları sorduklarını, Trump’ın ise net konuşmak yerine “kaçamak” yanıt verdiğini anlattı. Bu tavrın, “gerçekten anlatacak daha çok şey var” hissini güçlendirdiğini söyledi.



Söylentilerin kaynağında bir başka iddia daha var: İngiltere merkezli yönetmen ve UFO araştırmacısı Mark Christopher Lee, yaptığı açıklamada “Trump yönetimine yakın bir danışmandan” duyduğunu öne sürerek, Trump’ın dünya liderlerinden “bu duyuruyu yapma yetkisi” aldığı iddiasını ortaya attı.



Aynı iddiaya göre açıklama önce eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na planlandı; ancak “yeni istihbarat gelişmeleri” nedeniyle 8 Temmuz’da, Roswell olayının 79’uncu yıldönümüne çekildi. Beyaz Saray’ın daha önce bu iddialar hakkında yorum yapmayı reddettiği de aktarılıyor.





“HAZIR BİR KONUŞMASI VAR” İDDİASI

20 ŞUBAT TALİMATI GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ

Lara Trump, Başkan Trump’ın “doğru zamanda” yapacağı bir konuşmadan bahsettiğini ve bunun dünya dışı yaşam ihtimaline değinebileceğini söyledi. Aynı konuya bu ay kendi podcast’inde de gönderme yaptığını; bir takipçi sorusuna “Başkan’ın bu konuda paylaşacağı bir şeyler sırada gibi” diyerek yanıt verdiğini aktardı.Trump ise daha önce sosyal medya fenomeni Logan Paul’un podcast’inde UFO meselesine temkinli yaklaşmış,demiş; ancak “ciddi insanların gökyüzünde tuhaf şeyler gördüğünü” söylediğini de eklemişti. Bu yaklaşım, Trump’ın konuya ilgisininçizgisinde yorumlanıyor.

ABD Başkanı Trump’ın bugün (20 Şubat) yaptığı açıklamada, federal kurumlara UFO ve dünya dışı yaşamla bağlantılı olduğu iddia edilen bazı belgelerin yayımlanması için talimat vereceğini söylemesi dikkat çekti.

Trump, uzun süredir kamuoyunda tartışılan gizli dosyalar konusunda daha fazla şeffaflık sağlanacağını belirtti. Ancak hangi belgelerin açıklanacağı, ne kadarının sansürleneceği ve bunun ne zaman gerçekleşeceği henüz netleşmiş değil.

Uzmanlara göre bu hamle, Pentagon’un son yıllarda “UAP” (tanımlanamayan anormal fenomenler) başlığı altında yürüttüğü incelemelerin siyasi düzeyde yeni bir aşamaya taşınabileceği anlamına geliyor.

Lee’nin iddiasına göre olası konuşmada bazı “yüksek profilli” vakalara yer verilebilir: 2004 USS Nimitz “Tic Tac” karşılaşması, 2015 USS Roosevelt “GoFast” ve “Gimbal” görüntüleri ile 1947 Roswell olayı. Lee ayrıca, “ele geçirilen araçlar” ve “insan dışı biyolojik örnekler” gibi son derece ağır iddiaları da dile getiriyor. Ancak bunlar şu aşamada doğrulanmış resmi bilgi değil; kamuoyuna açık kanıtlar ve resmî açıklamalar bu seviyede bir doğrulamayı desteklemiyor.



Bu nedenle haber değeri kadar şu not da önemli: Sözü edilen “hazır konuşma” ve içeriği hakkında ortada net bir takvim ya da resmi teyit bulunmuyor; iddialar büyük ölçüde ikinci el kaynaklara ve yorumlara dayanıyor.





ESKİ BAŞKANLAR NE YAPTI?

