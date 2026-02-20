Trump’ın gelininin UFO iddiaları tartışma yarattı: Yeni istihbarat ne anlama geliyor?

Derleyen: ÖZGÜR YILDIZ
ABD’de UFO’larla ilgili “büyük açıklama” söylentileri yeniden alevlendi. İddialara göre fitili bu kez Başkan Donald Trump’ın gelini Lara Trump ateşledi. Podcast’te yaptığı açıklamalara göre, Trump’ın “hazır bir konuşması” var ve dünya dışı yaşam hakkında dikkat çekici ipuçları içerebilir. Peki, bu kez sır perdesi gerçekten aralanacak mı? Neler oluyor?
Lara Trump, Pod Force One adlı podcast’te eşi Eric Trump’la birlikte Başkan’a “UFO açıklaması yapacağı” yönündeki dedikoduları sorduklarını, Trump’ın ise net konuşmak yerine “kaçamak” yanıt verdiğini anlattı. Bu tavrın, “gerçekten anlatacak daha çok şey var” hissini güçlendirdiğini söyledi.
Söylentilerin kaynağında bir başka iddia daha var: İngiltere merkezli yönetmen ve UFO araştırmacısı Mark Christopher Lee, yaptığı açıklamada “Trump yönetimine yakın bir danışmandan” duyduğunu öne sürerek, Trump’ın dünya liderlerinden “bu duyuruyu yapma yetkisi” aldığı iddiasını ortaya attı.
Aynı iddiaya göre açıklama önce eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na planlandı; ancak “yeni istihbarat gelişmeleri” nedeniyle 8 Temmuz’da, Roswell olayının 79’uncu yıldönümüne çekildi. Beyaz Saray’ın daha önce bu iddialar hakkında yorum yapmayı reddettiği de aktarılıyor.
Lara Trump, Başkan Trump’ın “doğru zamanda” yapacağı bir konuşmadan bahsettiğini ve bunun dünya dışı yaşam ihtimaline değinebileceğini söyledi. Aynı konuya bu ay kendi podcast’inde de gönderme yaptığını; bir takipçi sorusuna “Başkan’ın bu konuda paylaşacağı bir şeyler sırada gibi” diyerek yanıt verdiğini aktardı.
Trump ise daha önce sosyal medya fenomeni Logan Paul’un podcast’inde UFO meselesine temkinli yaklaşmış, “İnanan mıyım? Muhtemelen hayır”
demiş; ancak “ciddi insanların gökyüzünde tuhaf şeyler gördüğünü” söylediğini de eklemişti. Bu yaklaşım, Trump’ın konuya ilgisinin “şüpheci ama tamamen kapalı değil”
çizgisinde yorumlanıyor.20 ŞUBAT TALİMATI GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ
ABD Başkanı Trump’ın bugün (20 Şubat) yaptığı açıklamada, federal kurumlara UFO ve dünya dışı yaşamla bağlantılı olduğu iddia edilen bazı belgelerin yayımlanması için talimat vereceğini söylemesi dikkat çekti.
Trump, uzun süredir kamuoyunda tartışılan gizli dosyalar konusunda daha fazla şeffaflık sağlanacağını belirtti. Ancak hangi belgelerin açıklanacağı, ne kadarının sansürleneceği ve bunun ne zaman gerçekleşeceği henüz netleşmiş değil.
Uzmanlara göre bu hamle, Pentagon’un son yıllarda “UAP” (tanımlanamayan anormal fenomenler) başlığı altında yürüttüğü incelemelerin siyasi düzeyde yeni bir aşamaya taşınabileceği anlamına geliyor.
Lee’nin iddiasına göre olası konuşmada bazı “yüksek profilli” vakalara yer verilebilir: 2004 USS Nimitz “Tic Tac” karşılaşması, 2015 USS Roosevelt “GoFast” ve “Gimbal” görüntüleri ile 1947 Roswell olayı. Lee ayrıca, “ele geçirilen araçlar” ve “insan dışı biyolojik örnekler” gibi son derece ağır iddiaları da dile getiriyor. Ancak bunlar şu aşamada doğrulanmış resmi bilgi değil; kamuoyuna açık kanıtlar ve resmî açıklamalar bu seviyede bir doğrulamayı desteklemiyor.ESKİ BAŞKANLAR NE YAPTI?
Bu nedenle haber değeri kadar şu not da önemli: Sözü edilen “hazır konuşma” ve içeriği hakkında ortada net bir takvim ya da resmi teyit bulunmuyor; iddialar büyük ölçüde ikinci el kaynaklara ve yorumlara dayanıyor.
UFO’lar -ABD’de son yıllarda daha çok “UAP” (tanımlanamayan anormal fenomenler) olarak adlandırılıyor- aslında Amerikan siyasetinde yeni bir tartışma değil. Farklı dönemlerde birçok başkan bu konuyla doğrudan ya da dolaylı şekilde gündeme geldi.
Örneğin Barack Obama, görev sonrası verdiği röportajlarda ABD ordusunun elinde açıklanamayan hava olaylarına ait görüntüler bulunduğunu açıkça kabul etmişti. Obama, bunların dünya dışı yaşam
anlamına gelip gelmediğine dair yorum yapmaktan kaçınsa da “tam olarak ne olduklarını bilmiyoruz” sözleri dikkat çekmişti.
Bill Clinton da başkanlığı döneminde özellikle 1947’deki Roswell olayına ilişkin gizli belgeleri incelemek istediğini söylemişti. Clinton yıllar sonra yaptığı açıklamalarda 51. Bölge üssü hakkında bilgi istediğini ancak uzaylılara dair kesin bir kanıt görmediğini ifade etmişti.
Jimmy Carter ise göreve gelmeden önce Georgia eyaletinde gördüğünü söylediği tanımlanamayan bir ışık nedeniyle UFO tartışmalarında en çok konuşulan liderlerden biri oldu. Carter başkanlık kampanyasında UFO belgelerini daha şeffaf hale getirme sözü vermiş, ancak göreve geldikten sonra ulusal güvenlik gerekçesiyle bu konuda sınırlı adım atabilmişti.
Ronald Reagan da uzaylı ihtimaline değinen başkanlar arasında yer aldı. Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmalardan birinde, insanlığın dışarıdan bir tehditle karşılaşması halinde ülkelerin ne kadar hızlı birleşebileceğini sorgulamış ve bu sözleri yıllarca UFO tartışmalarında referans gösterilmişti.
Son yıllarda ise en somut adımlar kurumsal düzeyde geldi. Kongre baskısıyla Pentagon’un UAP raporları yayımlaması, bu olayları incelemek için özel ofisler kurulması ve askerî pilotların tanıklıklarının kamuoyuyla paylaşılması, ABD yönetiminin yaklaşımının “büyük sır açıklaması”ndan çok “veri toplama ve şeffaflık artırma” yönünde ilerlediğini gösteriyor.