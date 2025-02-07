Trump’ın Gazze teklifi infial yarattı: Washıngton arkasını toplama derdinde

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ABD Başkanı Donald Trump’ın skandal teklifinin ana parçalarından biri 1.8 milyon Gazzelinin evlerinden ve vatanlarından “kalıcı” olarak sürgün edilmesiydi. Ancak çarşamba günü Guatemala’da konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın açıklamalarını yumuşatmaya çalışarak “Gazze’yi yeniden inşa ederken insanların geçici olarak başka bir yerde yaşaması gerekecek. Başkan aslında savaş sonrasında Gazze’nin kalkınmasına katkıda bulunabilecek ekonomik ve teknolojik açıdan güçlü ülkelerden tepki almak istedi. Başkan çözümün bir parçası olmak istiyor ancak diğer ülkeler adım atıp bunu kendileri yapmak isterlerse harika olur. Ama kimse bunu yapmak için acele etmiyor.” Aynı gün içerisinde Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de “Başkan, Gazzelilerin geçici olarak Gazze’den uzaklaştırılmaları gerektiğini açıkça belirtti” dedi. Fakat Başkan Trump’ın açıkça belirttiği şey, Gazzelilerin “kalıcı olarak” sürgünüydü.

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TRUMP ISRAR EDİYOR

Rubio ve Sözcü Leavitt’in çabalarına rağmen dün sabah erken saatlerde Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, iddialarını yineledi. “Gazze Şeridi, çatışmaların sona ermesinin ardından İsrail tarafından ABD’ye devredilecek” diyen 47’inci Başkan, “Filistinliler, bölgedeki yeni ve modern evlere sahip çok daha güvenli ve güzel topluluklarda önceden yeniden yerleştirilmiş olacak” dedi.

ABD ASKERİ OLAY OLDU

Trump’ın skandal teklifinde en çok infial yaratan şey ise Amerikan askerlerinin Gazze’ye gönderilme ihtimali oldu. Birçok Kongre üyesi tarafından “saçmalık” olarak adlandırılan Trump planı, Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt tarafından da açıklığa kavuşturulmaya çalışıldı. Leavitt, “Başkan, asker göndermeyi taahhüt etmedi” dedi. Trump, “gerekirse asker yollarız” demişti. Pentagon’un yeni patronu olan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise çarşamba günü görüştüğü Netanyahu ile birlikteyken “her türlü seçeneğe hazırız” dedi.

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Öte yandan Washington’u karıştıran bir iddia ortaya atıldı. CNN’in haberine göre Trump’ın Gazze planı bir süredir aklındaydı ancak birçok kişinin haberi bile yoktu. Rubio’nun bu teklifi ilk kez televizyonda duyduğu iddia edilirken, birçok Kongre üyesinin de bu skandal tekliften haberi olmadığı belirtildi. Habere göre Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff Trump’ın teklifini biliyordu ve bunu pazartesi gecesi Netanyahu ile görüştü.

İŞTE TRUMP’A HEDİYE ALTIN ÇAĞRI CİHAZI

İSRAİL Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump’a hediye ettiği altın çağrı cihazının fotoğrafını paylaştı. Söz konusu hediyenin Netanyahu’nun 17 Eylül 2024’te Hizbullah üyelerinin taşıdığı çağrı cihazlarına yönelik saldırı kararını sembolize ettiği kaydedildi. Lübnan’da 17 Eylül’de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları, bir gün sonra da telsizler patlatılmıştı. Bu saldırılar nedeniyle 37 kişi ölmüş 3 binden fazla Hizbullah üyesi de yaralanmıştı.

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KATZ’TAN ORDUYA GAZZE TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planını duyurmasının ardından Tel Aviv yönetimi harekete geçti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusuna, Gazze’de yaşayan Filistinlilerin kendilerini kabul eden herhangi bir yere göç edebilmesini sağlayacak bir plan hazırlaması talimatını verdi. The Guardian‘ın haberine göre plan, kara sınır kapıları üzerinden çıkışın yanı sıra hava ve deniz yoluyla tahliyeler için özel düzenlemeler içeriyor.

Olası tahliye planında Filistin devletini resmen tanıma kararı alan İspanya, İrlanda ve Norveç’in Filistinlilerin muhtemel varış noktaları olarak gösterilmesi dikkat çekti. Katz, söz konusu ülkelerin Filistinlileri kabul etmeyi reddetmeleri halinde ikiyüzlülüklerinin açığa çıkacağını ileri sürdü.

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Öte yandan İsrail yayın kuruluşu N12 Gazzelilerin tahliyesi için Fas ile Somali’nin özerk bölgeleri Puntland ve Somaliland’in düşünüldüğünü öne sürdü. Haberde Somaliland ve Puntland’ın uluslararası tanınma aradığı, Fas’ın da Batı Sahra konusunda devam eden toprak anlaşmazlığı nedeniyle ABD’nin diplomatik desteğine ihtiyaç duyduğu vurgulandı.