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Trump’ın evinden Macron dosyası çıktı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Donald Trump#Amerikan Washington Post
Trump’ın evinden Macron dosyası çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 07:00

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü Florida’daki evi Mar-a-Lago’ya yapılan baskına ilişkin arama emrinin gizliliği kaldırıldı. Kamuoyuyla paylaşılan belgeye göre ajanlar, baskın sırasında 20 kutu malzemeye el koydu, kutuların 11 takım gizli belge içerdiği belirtildi.

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Trump’ın avukatları Florida’da gizliliği kaldırılmamış evrak olmadığını savunuyordu. Belgelerin dört takımının “çok gizli”, diğerlerinin “gizli” olarak işaretlendiğinin belirlenmesi, Trump’ı casusluk suçlamasıyla karşı karşıya bıraktı.

ARALARI KÖTÜYDÜ

Amerikan Washington Post gazetesi daha önce evde nükleer silahlara ilişkin dosyaların arandığını yazarken, bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Trump’ın evinde bulunan belgelerle ilgili listenin en dikkat çeken unsuru Fransa Cumhurbaşkanı hakkındaki dosya oldu. Buna göre Trump, Fransa lideri Emmanuel Macron hakkındaki bir dosyayı beraberinde Florida’ya götürmüş. İki lider özellikle ticari konularda anlaşamıyordu. Paris hükümetinin Amerikalı dev teknoloji şirketlerine ek vergi getirme planına sinirlenen Trump, “Amerika, Fransızlardan daha iyi şarap yapıyor” diyerek Fransız şarabına ek vergi tehdidinde bulunmuştu.

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Amerikalı uçak üreticisi Boeing ile Avrupalı Airbus arasındaki rekabet de o dönem Washington-Paris hattını geriyordu. Ayrıca Macron, Trump’ın 2015 tarihli İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki göstermişti.

 

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#ABD#Donald Trump#Amerikan Washington Post

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