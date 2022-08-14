Trump’ın evinden Macron dosyası çıktı

Haberin Devamı

Trump’ın avukatları Florida’da gizliliği kaldırılmamış evrak olmadığını savunuyordu. Belgelerin dört takımının “çok gizli”, diğerlerinin “gizli” olarak işaretlendiğinin belirlenmesi, Trump’ı casusluk suçlamasıyla karşı karşıya bıraktı.

ARALARI KÖTÜYDÜ

Amerikan Washington Post gazetesi daha önce evde nükleer silahlara ilişkin dosyaların arandığını yazarken, bu konuda resmi bir açıklama gelmedi. Trump’ın evinde bulunan belgelerle ilgili listenin en dikkat çeken unsuru Fransa Cumhurbaşkanı hakkındaki dosya oldu. Buna göre Trump, Fransa lideri Emmanuel Macron hakkındaki bir dosyayı beraberinde Florida’ya götürmüş. İki lider özellikle ticari konularda anlaşamıyordu. Paris hükümetinin Amerikalı dev teknoloji şirketlerine ek vergi getirme planına sinirlenen Trump, “Amerika, Fransızlardan daha iyi şarap yapıyor” diyerek Fransız şarabına ek vergi tehdidinde bulunmuştu.

Haberin Devamı

Amerikalı uçak üreticisi Boeing ile Avrupalı Airbus arasındaki rekabet de o dönem Washington-Paris hattını geriyordu. Ayrıca Macron, Trump’ın 2015 tarihli İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesine tepki göstermişti.