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Trump'ın eski danışmanından akılalmaz komplo teorisi: Yeni Kovid salgınları yolda!

#Michael Flynn#Donald Trump#Koronavirüs
Trumpın eski danışmanından akılalmaz komplo teorisi: Yeni Kovid salgınları yolda

Koronavirüs salgınıyla ilgili aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalarla büyük tepki toplayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in salgınla ilgili komplo teorilerini aktardığı ve ortaya akılalmaz iddialar attığı yayın gündeme bomba gibi düştü.

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Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu. yıllar süren soruşturmada ABD yönetimindeki kilit isimler hedefte yer alırken  Trump'ın ilk dönemki başkanlık seçimi döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Flynn, Aralık 2017'de hakkında açılan soruşturma kapsamında özel savcılıkla anlaşma yoluna giderek Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan beyanda bulunduğunu kabul etmişti.

Trump tüm bu süreçte ve daha sonra yaptığı açıklamalarında soruşturma için "cadı avı" ifadesini kullanmış, eski danışmanı Flynn'in aklanmasını ise bizzat resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla muhteşem olarak değerlendirmişti.

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Trumpın eski danışmanından akılalmaz komplo teorisi: Yeni Kovid salgınları yolda

Adı birçok skandala karışan Michael Flynn, bu kez de Kovid-19'la ilgili olarak ortaya attığı akılalmaz komplo teorisiyle gündemde. Flynn, kronavirüs salgınının 'Global Elitler' tarafından yaratıldığını ve bu kişilerin şimdiden yeni bir salgın ve virüs için çalışmalarına devam ettiğini iddia etti.

Aşırı sağcı ve komplo teorisyeni olmakla ünlenen radyocu Alex Jones'un yayınına katılan Flynn "Göreceksiniz Kovid'le ilgili yeni şeyler çıkaracaklar ortaya, belki SARS'ın başka bir versiyonunu dünya çapında ortaya atacaklar ve yeni salgın diyecekler. Görüyorsunuz virüsün bir sürü mutasyonu var demeye başladılar" derken koronavirüs salgınının da 'Global Elitler' olarak tanımladığı güçler tarafından yaratıldığını öne sürdü.

Trumpın eski danışmanından akılalmaz komplo teorisi: Yeni Kovid salgınları yolda

Ancak Flynn'e göre kimliği belirsiz bu global elitler çetesinin koronavirüs salgınıyla ilgili planları bozuldu. Flynn, bu durumu şöyle açıkladı: “Biliyorsunuz bir sürü insan var; ben bu insanlara dijital savaşçı diyorum. Bu kişiler vatandaş gazeteciliği yapıp Kovid'le ilgili yalanları bir bir ortaya çıkarıyorlar."

Flynn, bu oyun bozulduğu için çok yakında yeni bir salgın olduğu yalanının ortaya atılacağını belirtti ancak bu konuyla ilgili bilimsel bir veri ya da kanıt ortaya sunamadı. Flynn'e göre koronavirüs oyunu bozulan gizli güçler bu kez de virüsün bir başka türünün ortaya çıktığını ve yeni bir küresel çapta salgın vakasıyla karşımıza çıkılacağını iddia etti.

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Trumpın eski danışmanından akılalmaz komplo teorisi: Yeni Kovid salgınları yolda

Eski danışmanın çılgın teorileri bununla da sınırlı değil. Flynn eylül ayında insanların salata soslarına Kovid-19 aşısı karıştırıldığı ve bu yolla zorla aşılandıklarını söylemişti. Flynn'e göre danışmanlığını yaptığı eski Başkan Donald Trump da bir askeri darbe düzenlenerek göreve geri getirilmeli.

Donald Trump'ın görevi Joe Biden'a devretmeden önce imza attığı son kararnamelerden biri de eski danışmanı Michael Flynn'in tüm suçlama ve soruşturmalardan azledilmesi olmuştu...

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