Trump’ın eski basın sekreteri Arkansas valiliğine aday

ABD’de 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devreden Donald Trump’ın eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders 2019 yılında görevi bırakmasının ardından Arkansas valiliği görevine aday oldu.

38 yaşındaki Sanders, adaylığını yayınladığı video ile duyurdu. Resmi olarak aday olduğunu açıklayan Sanders, "Washington'u radikal sol kontrol ederken, vali savunmanın son çizgisidir. Aslında, vali ön safta olmalı. Bu nedenle Arkansas valiliğine adaylığımı açıklıyorum" dedi.

Eski Arkansas Valisi Mike Huckabee’nin kızı olan Sanders’ın, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılmasından sonra Arkansas valiliğine aday olacağı konuşuluyordu.

Mevcut Vali Asa Hutchinson görev süresi nedeniyle tekrar aday olamazken Arkansas’ta en güçlü adayın Sanders olabileceği ifade ediliyor.

Seçimin 8 Kasım 2022’de yapılması planlanıyor.