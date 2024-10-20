Trump’ın en favori olduğu seçim

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ABD’de 5 Kasım seçimlerine geri sayım sürerken anketlere göre Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump’ın, 2016 ve 2020 seçimlerine oranla şu an çok daha iyi bir durumda olduğu görülüyor.

GÖSTERGELER LEHİNE

Başkanlığı kazandığı 2016 seçimlerinde 20 Ekim itibarıyla Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton’ı anket ortalamalarına göre 7 puan geriden takip eden Trump; 2020 yılında yine 20 Ekim itibarıyla Demokrat rakibi Joe Biden’dan ise 9 puan gerideydi. Son anketlerin ortalamasına göre şu an ise Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris’in sadece bir puan gerisinde bulunuyor. 2016 ve 2020 yıllarında toplam oy sayısında kaybeden ancak 2016’da Seçiciler Kurulu’nda daha yüksek delege sayısına ulaşıp başkanlığa uzanan Donald Trump’ın bu sonuçlara göre 2016’yı tekrarlama olasılığı çok daha yüksek.

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KAMALA TRUMP’A SALDIRIYOR

Seçim kampanyalarında son dönemece girilirken anketlerde Clinton ve Biden’a göre daha kötü performans gösteren Demokrat aday Harris, Trump’a yönelik saldırılarını artırdı. 78 yaşındaki Cumhuriyetçi adayın “yorgun” olduğunu öne süren Demokratlar, Trump’ın başkan olmak için yeterince fit olup olmadığını tartışmaya açmak istiyor. Bugün 60’ıncı doğum gününü kutlayacak olan Harris, cuma günü Michigan’da gazetecilere “ABD başkanı olmak muhtemelen dünyadaki en zor işlerden biri ve bu yüzden, seçim kampanyasında yorgun düşüyorsa bu işi yapmaya uygun mu diye gerçekten sormamız gerekiyor” dedi.

TRUMP DA MICHIGAN’DAYDI

Cumhuriyetçi aday Trump da rakibi Harris gibi aynı gün salıncak eyalet Michigan’daydı. Ekonomik olarak zor süreçlerden geçen Michigan’ın Detroit bölgesindeki seçmenlere seslenen ABD’nin 45’inci Başkanı, “çok basit bir soru sorarak başlamak istiyorum. Dört yıl öncesine göre şimdi daha iyi durumda mısınız” dedi ve şöyle ekledi: “Detroit’in ekonomide ihtişamlı günleri her zamankinden daha güçlü geri dönecek.” Rakibi Harris’i “vergi kraliçesi” olarak tanımlayan Trump, Harris’in politikalarının Michigan eyaleti için “kıyamet” olacağını iddia etti.